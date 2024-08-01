Меган Фокс разделась до нижнего белья для съемок фильма

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс приняла участие в съемках откровенных сцен фильма «Подчинение». Соответствующие кадры из трейлера приводит издание Daily Mail.

Так, 38-летняя знаменитость разделась перед камерами до комплекта кружевного нижнего белья черного цвета, состоящего из полупрозрачного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губы, а стилисты распустили волосы и выпрямили их.

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«Подчинение» — научно-фантастический триллер режиссера С. К. Дэйла. В кинокартине Меган Фокс исполняет роль женщины-робота, которая помогает одинокому отцу в воспитании детей. Однако через некоторое время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.

В апреле сообщалось, что Меган Фокс показала лицо без макияжа и озадачила фанатов.