Ушел из жизни российский актер Александр Корепанов

Скончался Александр Корепанов, советский российский актер театра, кино и телевидения, поэт, автор-исполнитель.

© Кадр из фильма "Иван Грозный"

Александр Константинович Корепанов родился в 1943 году. Был артистом мимического ансамбля Государственного академического Большого театра России.

На экране - с конца 1970-х: детская лента "Когда я стану великаном" - с Олегом и Михаилом Ефремовыми, "Трам-тарарам, или бухты-барахты" с Панкратовым-Черным и Стычкиным, "Бегущая по волнам", сериал "Иван Грозный", другие.

Пометка об уходе артиста появилась в его профиле на агрегаторе "Кино-Театр.ру". Детали выясняются.