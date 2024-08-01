Аарон Тейлор-Джонсон опубликовал фото со съемок фильма «28 лет спустя»

Аарон Тейлор-Джонсон опубликовал в одной из своих соцсетей фотографию со съёмок фильма «28 лет спустя». На нём изображён актёр в образе персонажа из будущей картины. Лента выступит продолжения культового зомби-триллера «28 дней спустя».

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Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Подробный синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

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