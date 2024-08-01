Умер звезда фильмов ужасов актер Рэндал Мэлоун

Ушел из жизни Рэндал Мэлоун, американский актер театра и кино, артист озвучания, продюсер, сценарист, президент Совета по кинематографии Южной Калифорнии.

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Как передает Deadline со ссылкой на коллег артиста, 66-летний исполнитель скончался в госпитале в Лос-Анджелесе из-за заболевания почек.

Рэндал Мэлоун родился в 1958 году в Кентукки. Окончив колледж, начал гастролировать с театральными труппами, в том числе на Бродвее. В конце 1980-х обосновался в Лос-Анджелесе.

На экране дебютировал еще ребенком - в 1972-м. В фильмографии актера, а это почти 70 пунктов, - масса специфических жанровых проектов. Среди них - "Шабаш ведьм" (18+), "Кровавая легенда" (18+), "Другой мир: Зло против зла", "Проклятие смерти пирата", "Темный рыцарь: Возвращение", "Дамер против Гейси" (18+), "Невероятный бульк".