Скончалась актриса театра и кино Людмила Приходько

1 августа на 80-м году жизни скончалась Людмила Приходько, советская украинская актриса театра и кино.

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Людмила Ивановна Приходько родилась 19 июня 1945 года. Окончив школу с золотой медалью, поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Как обладательница диплома с отличием, из пяти поступивших приглашений выбрала Полтавский театр имени Гоголя. Выйдя замуж за режиссера Николая Стефурака, уехала с ним в Тернополь. Далее работала в ряде других театров СССР, сыграв на сцене более 150 ролей.

На экране - с 1966-го: "Бурьян", "Прощайте, фараоны!", "Найди свой дом", культовый триллер с Абдуловым и Смоктуновским "Гений" и другие.

В 1993 году присвоено звание Народной артистки Украины.

Об уходе своей примы сообщили в пресс-службе Волынского драмтеатра, где актриса служила с 1976 года. Причина смерти не называется.

Прощание с Людмилой Ивановной состоится в фойе ее театра завтра, 2 августа, с 10:00.