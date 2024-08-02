Возвращение на ТВ, роль Чикатило и Андреасян: как живет Дмитрий Нагиев

В СМИ появилась информация о возвращении на ТВ российского шоумена, актера театра и кино Дмитрия Нагиева. Когда это произойдет, какие последние новости о телеведущем?

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Когда Нагиев вернется на ТВ

Нагиев возвращается на телеэкраны после двух с половиной лет творческого перерыва. На канале НТВ анонсировали премьеру нового детективного сериала «Злые языки», в съемках которого участвовал артист. Известно, что Нагиев сыграет дворянина Евдокима Нефедьева, ставшего жертвой покушения на ярмарке в Нижнем Новгороде.

По сюжету дело о смерти Нефедьева берется раскрыть сотрудник городского сыска Алексей Лыков (Петр Рыков). Последнему предстоит погружение в тайны подпольного мира города.

Сейчас «Злые языки» — единственный проект с участием Нагиева, в котором он появится в новом сезоне.

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Последние два года шоумен редко выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и почти не посещает светские мероприятия. В частности, артист отказался от телевизионных эфиров, но продолжил сниматься в кино и рекламе, а также вести корпоративы.

Шоумен Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли» рассказал, что Нагиев зарабатывает в Эмиратах. По его словам, артист проводит мастер-классы по актерскому мастерству для состоятельных клиентов.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за €4 тысячи. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за $17 млн и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сказал Кушанашвили.



Иную точку зрения высказывал музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев. В беседе с «Абзацем» он заявил, что телеведущий решил вступить в ряды «продавцов воздуха». Собеседник издания предположил, что карьера Нагиева рухнет и он рискует закончить как блогеры Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская.

«Что нам за 350–400 тысяч рублей предлагают? "Уйти в глубину себя, расширить заряд энергии"? Нагиев сам читал, как его рекламируют? Это все похоже на секту. Позор ему! Нагиев начнет с курсов личностного роста, а закончит как Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская — в СИЗО!» — возмутился Ковалев.



В 2024 году на экраны вышел сериал «Тень Чикатило», в котором Нагиев сыграл маньяка. Режиссеры Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили создали спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Лента рассказывает о встрече маньяка с потрошителем Андреем Чикатило, которая станет отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра.

Сейчас на этапе производства находится еще несколько картин с участием актера. Нагиев снимается в лентах «Новый год в Березовке», «Кто быстрее?», «Кекчуп», «Колбаса», «Зять», «Злые люди» и «12 стульев». Во многих из них у артиста главная роль.

Кроме того, сейчас можно приобрести билеты на спектакль с Нагиевым. Он задействован в постановке «Кыся», которая состоится 16 сентября в Московском театре молодежи.

Сколько зарабатывает Нагиев

Основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия в своем Telegram-канале сообщил, что Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день. Журналист отмечает, что шоумен соглашается на участие в проекте, если команда гарантирует не менее четырех съемочных дней.

«Как говорят у них в Петербурге, "25 лямов — или пусть эту <...> (ерунду. — NEWS.ru) Кологривый играет". Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, без сценария. Своими словами», — написал Картозия.



Основатель телеканала «Пятница!» добавил, что с некоторыми режиссерами Нагиев работает иначе. По его словам, речь идет, например, о Сарике Андреасяне. Для него шоумен «покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатят ему за это миллиона три-четыре». Такой подход Картозия объяснил тем, что режиссер «умеет ухаживать за артистами».