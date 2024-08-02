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Возвращение на ТВ, роль Чикатило и Андреасян: как живет Дмитрий Нагиев

В СМИ появилась информация о возвращении на ТВ российского шоумена, актера театра и кино Дмитрия Нагиева. Когда это произойдет, какие последние новости о телеведущем?

Возвращение на ТВ, роль Чикатило и Андреасян: как живет Дмитрий Нагиев
© globallookpress

Когда Нагиев вернется на ТВ

Нагиев возвращается на телеэкраны после двух с половиной лет творческого перерыва. На канале НТВ анонсировали премьеру нового детективного сериала «Злые языки», в съемках которого участвовал артист. Известно, что Нагиев сыграет дворянина Евдокима Нефедьева, ставшего жертвой покушения на ярмарке в Нижнем Новгороде.

По сюжету дело о смерти Нефедьева берется раскрыть сотрудник городского сыска Алексей Лыков (Петр Рыков). Последнему предстоит погружение в тайны подпольного мира города.

Сейчас «Злые языки» — единственный проект с участием Нагиева, в котором он появится в новом сезоне.

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Последние два года шоумен редко выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и почти не посещает светские мероприятия. В частности, артист отказался от телевизионных эфиров, но продолжил сниматься в кино и рекламе, а также вести корпоративы.

Шоумен Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли» рассказал, что Нагиев зарабатывает в Эмиратах. По его словам, артист проводит мастер-классы по актерскому мастерству для состоятельных клиентов.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за €4 тысячи. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за $17 млн и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сказал Кушанашвили.

Иную точку зрения высказывал музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев. В беседе с «Абзацем» он заявил, что телеведущий решил вступить в ряды «продавцов воздуха». Собеседник издания предположил, что карьера Нагиева рухнет и он рискует закончить как блогеры Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская.

«Что нам за 350–400 тысяч рублей предлагают? "Уйти в глубину себя, расширить заряд энергии"? Нагиев сам читал, как его рекламируют? Это все похоже на секту. Позор ему! Нагиев начнет с курсов личностного роста, а закончит как Аяз Шабутдинов и Елена Блиновская — в СИЗО!» — возмутился Ковалев.

В 2024 году на экраны вышел сериал «Тень Чикатило», в котором Нагиев сыграл маньяка. Режиссеры Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили создали спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Лента рассказывает о встрече маньяка с потрошителем Андреем Чикатило, которая станет отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра.

Сейчас на этапе производства находится еще несколько картин с участием актера. Нагиев снимается в лентах «Новый год в Березовке», «Кто быстрее?», «Кекчуп», «Колбаса», «Зять», «Злые люди» и «12 стульев». Во многих из них у артиста главная роль.

Кроме того, сейчас можно приобрести билеты на спектакль с Нагиевым. Он задействован в постановке «Кыся», которая состоится 16 сентября в Московском театре молодежи.

Сколько зарабатывает Нагиев

Основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия в своем Telegram-канале сообщил, что Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день. Журналист отмечает, что шоумен соглашается на участие в проекте, если команда гарантирует не менее четырех съемочных дней.

«Как говорят у них в Петербурге, "25 лямов — или пусть эту <...> (ерунду. — NEWS.ru) Кологривый играет". Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, без сценария. Своими словами», — написал Картозия.

Основатель телеканала «Пятница!» добавил, что с некоторыми режиссерами Нагиев работает иначе. По его словам, речь идет, например, о Сарике Андреасяне. Для него шоумен «покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатят ему за это миллиона три-четыре». Такой подход Картозия объяснил тем, что режиссер «умеет ухаживать за артистами».

Актеры
12 стульев
Сила воли
Елена Блиновская
Аяз Шабутдинов
Петр Рыков
Николай Картозия
Михаил Попков
Андрей Чикатило
Сарик Андреасян
Андрей Ковалев
Дмитрий Нагиев
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