Советские актеры, за которыми бегали толпы поклонниц

Фильмы «Высота», «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице» и «Девчата» сделали Николая Рыбникова звездой всесоюзного масштаба. Несмотря на то что к актеру намертво «прилепили» образ простого работяги, рубахи-парня, зрители – и особенно зрительницы – его обожали. Актер считался красавцем и заполучил в жену одну из самых привлекательных советских актрис – Аллу Ларионову. MIR24.TV рассказывает, кто еще из мужчин-актеров считался в СССР «секс-символом» своего времени.

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Владимира Коренева прославила роль Ихтиандра в картине Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Премьера состоялась 28 декабря 1961 года, и уже на следующий день на актера обрушилась лавина зрительской любви: поклонницы писали письма, звонили домой, дежурили в подъездах.

«От кинодебюта у меня на всю жизнь осталось ощущение счастья, – вспоминал Коренев. – Однако то, что обрушилось на меня после выхода картины, даже популярностью не назовешь – скорее гипнозом роли. Поклонницы стояли и у театра, и у дома. Стены нашего подъезда пестрели всевозможными посланиями».



Закрашивать художества «фанаток» Кореневу приходилось за свой счет. Ихтиандр начал мешать Кореневу и в карьере: режиссеры хотели видеть в нем только романтического героя. Поэтому, когда Иван Пырьев предложил ему роль мерзавца в фильме «Свет далекой звезды», актер с радостью согласился.

«Зрители стали писать: "Товарищ Коренев! Мы к вам так хорошо относились, а вы, оказывается, вон какой подлец". Не представляете, как я был рад», – признавался актер.



Аристократ с царственной осанкой и гордым профилем, интеллигент в лучшем понимании этого слова – таков был типаж Василия Ланового, прославившегося ролями в фильмах «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Дни Турбиных», «Семнадцать мгновений весны». Однако всесоюзную славу Лановому принесла роль в картине «Алые паруса» Александра Птушко, где он сыграл Артура Грея. При этом иногда актер шутил, что лучшей своей ролью считает красавчика в красных плавках на пляже в комедии «Полосатый рейс».

«Анализируя свои внешние данные, я потому и напрашивался то на характерную роль, то во вредители или предатели – всячески старался от прирастающей маски уйти, и в театре со временем добился права играть водевили: это стало самым большим моим завоеванием», – рассказывал Василий Семенович в одном из интервью.



Свой статус «советского секс-символа» актер обсуждать не любил и называл себя «обычным мужиком, никаким не сердцеедом». Правда, женат Василий Лановой был трижды, на актрисах Татьяне Самойловой, Тамаре Зябловой и Ирине Купченко.

Из той же актерской породы рожденных еще в довоенное время вышел Вячеслав Тихонов – звезда картин «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо», «Доживем до понедельника», «Утомленные солнцем». При самом простом происхождении актер отличался благородной внешностью, которая привлекала к нему хорошие роли. Правда, играя князя Андрея Болконского, свои грубые рабочие руки Тихонов прятал под белыми перчатками.

Самой популярной ролью Вячеслава Васильевича стал, конечно, советский разведчик Максим Максимович Исаев, внедрившийся в военную структуру Третьего рейха под видом штандартенфюрера СС Штирлица. Не секрет, что во время телепремьеры 12-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны» улицы советских городов пустели, а количество преступлений уменьшалось. Штирлиц стал настоящим народным героем, в которого верили и о котором слагали анекдоты. Не обходилось и без писем с признаниями в любви.

«С одной стороны, популярность ему нравилась, это часть профессии, – отмечала в интервью дочь актера, Анна Вячеславовна. – Но с другой, она его тяготила. Он даже старался себя в некоторых ролях сделать пострашнее, к примеру, брови сбривал, чтобы сняться в картине «Дело было в Пенькове». Ему же во ВГИКе внушали, что внешнее – это второстепенно, главное – надо показать, что у тебя внутри. И где-то папа стыдился своей красоты. Она его в прямом смысле задолбала. И в школе за ним девчонки бегали, карманы пиджака рвали, засовывая туда записки, и в институте чего только не вытворяли».



Андрея Миронова расстраивало, что самой популярной его ролью до конца жизни оставался контрабандист Гена Козодоев из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Но именно этот фильм принес актеру славу, хотя до него вышли «Три плюс два» и «Берегись автомобиля». Миронов был из тех актеров, которые добивались успеха потом и кровью: склонный к полноте, он прикладывал массу усилий, чтобы держать себя в форме, всегда выглядеть с иголочки, бесконечно репетировал и оттачивал дома танцы, которые потом казались зрителю легкими и непринужденными.

«Когда он выходил через служебный вход из театра, на него набрасывались поклонницы: "Андрей Александрович!" А он им так небрежно: "Домой, я сказал, домой!" – вспоминал друг Миронова актер Михаил Воронцов.



Говорили, что Миронов меняет любовниц, как перчатки. Любовным похождениям не мешало наличие жен и детей: его измены разрушили семью с Екатериной Градовой (радисткой Кэт из «Семнадцати мгновений весны») и продолжились в браке с Ларисой Голубкиной. А желающих было хоть отбавляй. Так, на съемках фильма «Будьте моим мужем» режиссеру Алле Суриковой приходилось разгонять поклонниц.

«Миронов на пляже – и сначала робко, потом смелее образуется толпа, которая Аллу Ильиничну очень раздражала. Надо уже идти, а мы задержались, разговариваем с какими-то барышнями, и вдруг громогласно кричит Алла: "Администрация, уберите баб с площадки!" Тогда Андрей Александрович повернулся и сказал: "Алла Ильинична, всех не перевешаете!" – вспоминал оператор Григорий Беленький.



«Не верьте, когда артисты говорят, что это так противно, ужасно. Обожание публики очень приятно, – признавался Олег Иванович Янковский. – Просто к нему надо разумно относиться, потому что оно, честно говоря, страшный наркотик, который может изуродовать человека неподготовленного. Многие не выдерживают такого испытания и "подсаживаются на иглу". Но тут уж, наверное, все зависит от природы и воспитания – я со своей популярностью как-то совладал».



Успех в кино пришел к Янковскому рано: почти одновременно вышли картины «Щит и меч» и «Служили два товарища». Потом были «Звезда пленительного счастья», «Сладкая женщина», «Мой ласковый и нежный зверь», «Полеты во сне и наяву», сказки-притчи Марка Захарова… Роли актеру доставались разноплановые – и он одинаково талантливо играл мудрых волшебников, аристократов, негодяев. Утонченная внешность вкупе с мужественностью, талантом и успехом просто не могли не привлекать женского внимания – сплетни поползли уже после смерти Олега Ивановича. Между тем всю свою жизнь актер прожил с одной женщиной – актрисой Людмилой Зориной.

«Когда мы поженились и вместе работали в Саратовском театре, меня долгое время называли «мужем Зориной», – рассказывал Янковский. – Она была героиней, а я оперяющимся актером. Но в какой-то момент Людмилу стали называть "женой Янковского"… Семье порой бывает очень сложно пройти такие виражи судьбы без потерь. Не всегда были времена, когда Людмила была достаточно востребована в профессии, и нам обоим было от этого тяжело, даже разговаривать было трудно и в глаза друг другу смотреть. Но мы справились».



Последний герой в нашей подборке – Михаил Боярский, баловень кинематографической судьбы. С 25 лет удачные роли в его жизни следовали одна за другой: Петруччо в «Укрощении строптивой», Нинарди в «Соломенной шляпке», Сильва в картине «Старший сын», Вольф в «Звезде пленительного счастья», Теодоро в «Собаке на сене»… А в 1979 году на экран вышел трехсерийный фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера».

«Мы были молоды и азартны, у нас было миллион поклонниц, шпаги, кони! Это были незабываемые дни», – вспоминал актер.



Советский зритель любил музыкальные фильмы, и популярности Боярского послужила не только его «мушкетерская» внешность, но и голос, который не спутаешь с другим. Актер блестяще пел, танцевал, а на любовные похождения, как он говорит, времени просто не оставалось: помимо кино Боярский играл 20-30 спектаклей в месяц. Поклонницы тем временем штурмовали его квартиру:

«Всякое бывало. И скандалы, и разбирательства в милиции. Ну, когда это мешает жить: когда телефон звонит круглосуточно, когда камни в окна кидают, когда приезжают из других городов с детьми и ночуют в подъезде. Ой, столько всего было! Даже под машину бросались…»



Излишнее внимание до сих пор тяготит актера, он говорит, что был бы счастлив, если бы его вообще никто не узнавал: