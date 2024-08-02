Дочь в США и проблемы в семье из-за СВО. Где сейчас актер Владимир Гостюхин

Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин обрел популярность после выхода сериала «Дальнобойщики». Как сейчас складывается карьера и жизнь артиста, что он говорил об Украине и СВО?

Чем известен Гостюхин

Владимир Гостюхин родился 10 марта 1964 года в Екатеринбурге. После окончания радиотехникума переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В 1982 году был принят на службу в минский Театр-студию киноактера.

Актер дебютировал в кино в ленте «Великие голодранцы». Затем снимался в картинах «Восхождение», «Хождение по мукам», «В поисках капитана Гранта», «Урга — территория любви». Наибольшую популярность Гостюхину принесла роль водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Позднее он также появился в проектах «Оттепель», «1943», «За встречу», «Казаки» и других.

Что известно о личной жизни и внебрачной дочери Гостюхина

Первый брак Владимира Гостюхина с женщиной по имени Галина был заключен в студенчестве и продлился недолго. Во второй раз артист пошел под венец с ассистентом художника по костюмам Зинаидой, которая в 1972 году родила ему дочь Ирину.

Третий раз актер женился в 1977 году на гримере Светлане, с которой познакомился во время съемок в Белоруссии. Гостюхин остался жить в Минске, в 1982 году у пары родилась дочь Маргарита, но в 2000 году брак распался.

В четвертый раз Гостюхин обручился с актрисой Аллой Пролич.

У актера также есть внебрачная дочь Александра, которую в 1986 году ему родила журналист Татьяна. Наследница живет в США, она замужем за американцем.

Как Гостюхин относится к Украине и СВО

Владимир Гостюхин утверждает, что еще в 2014 году предполагал, чем обернется Майдан. Артист рассказал в программе «Самое время», что во всем поддерживает Россию, включая проведение спецоперации.

«Я всегда считал, что нацизм уговорами и разговорами не убрать, его надо уничтожить, другого варианта нет. Уважение к своему народу и корням должно быть, но позиция сегодняшней Украины смертельна. Она не должна победить. А на Украине люди заражены ложью еще с 2013 года», — заметил он.



Гостюхин считает украинского политика Владимира Зеленского «управляемым клоуном» и уверен, что за него люди голосовали лишь потому, что не хотели оставаться под лидерством прошлого главы государства Петра Порошенко.

Как СВО повлияла на отношения в семье Гостюхина

Владимир Гостюхин, имея гражданство России и Белоруссии, называет себя «русским белорусом». Его позиция по СВО сказалась на отношениях с родственниками: в частности, он перестал общаться с сестрой, которая проживает в Харькове.

«Ей эта бандеровская пропаганда заморочила голову, с ней невозможно разговаривать! Она жила в Харькове, у нас родственников там достаточно было. Когда началась спецоперация, она в Харькове была, я выслал ей песню, и что началось, какие мне пошли ответы. Самого оголтелого фашиста, такую антирусскую речь прислала. Со мной, в общем, истерика была», — признался Гостюхин.



Актер также перестал общаться с дочерью, проживающей в США. По его словам, наследница приняла прозападную позицию и не хочет слышать отца.

Чем сейчас занимается Гостюхин

Владимир Гостюхин на постоянной основе живет в Белоруссии. В программе «Привет, Андрей!» артист рассказал, что обосновался в белорусской деревне, находящейся в нескольких часах езды от Минска.

Гостюхин в 78 лет продолжает служить в минском Театре-студии киноактера. В 2024 году с ним вышел сериал «Многодетство».