Жесткие слова о патриотизме и угрозы из-за СВО. Куда пропал Валерий Баринов

Народный артист России Валерий Баринов в 78 лет продолжает творческую карьеру. В каких проектах он сейчас задействован, почему не поддерживает идею воспитания патриотизма в РФ?

Что известно о карьере и личной жизни Баринова

Валерий Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревне Жилино Володарского района Орловской области, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Актер дебютировал в кино в 1968 году в драме «Шаги по земле».

Популярность пришла к Баринову после съемок в телесериале «Петербургские тайны», где он сыграл роль одного из главных злодеев — Полиевкта Хлебонасущенского. Затем он снялся в лентах «Бесноватые», «Диверсант», «Кадетство», «Ирония судьбы. Продолжение», «День выборов», «Ранетки», «Битва за Москву» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Баринов был женат три раза. На настоящий момент он состоит в браке с бывшим подполковником ФСБ по имени Елена. Они воспитывают общую дочь Александру и сына артиста от второго брака Егора.

Правда ли, что Баринову угрожают из-за поездок в зону СВО

Валерий Баринов поддерживает проведение спецоперации. Артист неоднократно был в зоне СВО с выступлениями и не намерен отказываться от поездок в Донбасс, несмотря на угрозы расправы.

«Мне поступают угрозы — и это очень неприятно. Звонят и говорят: „Ты думаешь, мы не знаем, где твоя семья?“ Я могу иногда сказать: „Ты кто?“ Но ругаться нет смысла. У каждого человека есть страх, но я больше не за себя боюсь, за семью. Но ездить не прекращу, буду по-прежнему выступать перед военными. Когда езжу в Донбасс, то мне даже неудобно от того, что меня сильно берегут. По поводу поездок в горячие точки, в свое время часто ездил в Афган. Привык к разному...» — рассказал он порталу «Ревизор».



Почему Баринов против воспитания патриотизма в школах

Валерий Баринов не считает нужным вводить в школах патриотические уроки или в обязательном порядке прослушивать ежедневно гимн России. По мнению артиста, от этого дети и подростки не станут больше любить родину.

«Я считаю, что не надо воспитывать патриотизм, но также не надо воспитывать нелюбовь к родине. Ужасно, когда воспитывают не просто нелюбовь, а ненависть к родине, когда презирают все отечественное, когда принижают все русское... Вы понимаете, нельзя насильно заставить любить, потому что насильно мил не будешь. Не надо взращивать ненависть к родине, но также и не надо превращать любовь к родине в глупость, в формальность. Любовь — это тонкая вещь. Поэтому пусть каждый сделает свой выбор, но никому ничего навязывать не надо», — уточнил Баринов.



Чем сейчас занимается Баринов

Валерий Баринов на настоящий момент задействован в съемках фильма «Гамлет» и выступает в Москве и Санкт-Петербурге с постановками «Вариации тайны» и «Леди Макбет нашего уезда». В 2024 году с ним вышел боевик «Командир».

В феврале текущего года Баринов был госпитализирован по дороге в ТЮЗ. Артист вышел на связь из больницы и сообщил, что жив, однако делиться подробностями своего состояния отказался. По информации Telegram-канала «112», у актера медики диагностировали перелом отростка позвоночника.