Жена на 18 лет старше и «драка» с Максаковой: где сейчас Сергей Маковецкий

Народный артист России Сергей Маковецкий продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине и спецоперации?

Чем известен Маковецкий

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве.

После школы он хотел поступить в киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, но не смог. Тогда Маковецкий пошел работать в театр имени Леси Украинки монтировщиком декораций.

Спустя год он поехал в Москву, где стал студентом театрального училища им. Щукина.

Актер снимался в картинах «Экипаж машины боевой», «Я, сын трудового народа», «Потоп», «Мать», «Прорва», «Хоровод», «Три истории», «Брат-2», «72 метра», «Неваляшка», «12», «Ликвидация», «Русская игра», «Исаев», «Чудо», «На солнечной стороне улицы», «Дело гастронома № 1», «Вечное возвращение», «Евгений Онегин», «Умельцы», «Трасса смерти», «Годунов», «Грозный», «Пласт» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Маковецкого

Евгений Маковецкий женат на Елене Демченко, которая старше его на 18 лет. Артист познакомился с ней в Одессе, когда снимался в фильме «Я, сын трудового народа». Демченко — дочь адмирала флота и актриса по образованию.

Для Демченко этот брак стал вторым. От первого супруга у нее остался сын Денис. Общих детей у пары нет.

Маковецкий объяснял, что не заводил наследников, так как долгое время жил в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — рассказывал он.



При этом сына Демченко от первого брака артист принял как родного.

«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный мальчишка, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его», — отмечал Маковецкий.



Также актер признавался, что в молодости у него были проблемы с алкоголем и однажды из-за этого жена даже ушла из дома.

«Был такой отчаянный ежедневный бесовский период. Единственное, что я как-то брал себя в руки и этого никогда не было перед работой, никогда. А после, когда выходные, неслось», — вспоминал он в передаче «Судьба человека».



Ему помогли супруга и работавший врачом друг.

«Они были вдвоем, и они с обеих сторон — он со своей точки зрения, с медицинской, а она с человеческой точки зрения — нашли абсолютно нужные мне слова. Нужные слова настолько, что я начал оправдываться. Знаешь, когда тебе в открытую, наотмашь, не жалея... какими словами женщина может тебя отхлестать, если ты ее уже обидел. И друг — с медицинской точки зрения. Он тоже начал говорить, что возможно, чем это чревато и в кого я скоро превращусь. До сих пор вспоминаю — аж жутко!» — делился Маковецкий.



Что Маковецкий говорил о спецоперации

После начала спецоперации Сергей Маковецкий опубликовал в соцсетях видео, на котором поет на украинском языке старую композицию «Пісня про рушник». Других комментариев о происходящих в мире событиях актер не давал.

В 2014 году он рассказывал, что старается не говорить на тему Украины, так как давно там не живет и не понимает, что сейчас происходит в стране.

«Да, я киевлянин. Но я не понимаю, что происходит, поэтому стараюсь этой темы совсем не касаться. Если я начинаю думать об этом или смотреть новости, у меня возникает желание что-то делать. Я звоню моим друзьям на Украину», — отмечал Маковецкий.



Тогда артист также говорил, что не может отказаться от поездок на Украину, поскольку там похоронена его мама.

«Последний раз я был в Киеве до всех этих революций на Майдане. Конечно, в Киев я обязательно поеду. Там могила моей мамы, там моя родина. Как же я не проведаю „батькивщину“. Но я поеду как абсолютно мирный человек, как актер, который родился в Киеве и никогда его не забывает. Я — мирный посол, посол доброй воли. Я киевлянин, живущий и работающий в Москве и, мне кажется, приносящий только добро», — высказывался он.



Что известно о конфликте Маковецкого с Максаковой

В ноябре 2022 года заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с коллегой Людмилой Максаковой во время перелета из Москвы в Новосибирск, куда они летели на гастроли.

Садальский заявил, что Маковецкий якобы был нетрезв, а Максакова пыталась его успокоить, в результате чего актеры «сцепились в рукопашной схватке».

При этом Маковецкий информацию о драке опроверг.

«В полете ничего не было! Это не более чем сплетня!» — комментировал он.



Чем сейчас занимается Маковецкий

Сергей Маковецкий продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Пигмалион», «Евгений Онегин», «Улыбнись нам, Господи» и «Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча».

В 2023 году артист снялся в картинах «Праведник», «Три богатыря и Пуп Земли», «Телохранители» и «Операция „Неман“». В скором времени также должны выйти ленты «Кулачный» и «Горыныч» с его участием.