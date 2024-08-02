Потеря работы и отношение к России: что известно об актере Сергее Бурунове

Актер Сергей Бурунов обрел популярность благодаря роли подполковника полиции Владимира Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки». Чем сейчас занимается артист, как он отзывается о России и президенте Владимире Путине?

Чем известен Бурунов

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился на летчика-инженера в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, но был отчислен за неуспеваемость. Позднее окончил актерский факультет театрального института им. Б. В. Щукина.

Дебют Бурунова в кино состоялся в 2002 году в сериале «Кодекс чести». Наибольшую популярность ему принесла роль подполковника полиции Владимира Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки». После успеха ленты он также появился в картинах «Жизнь впереди», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана» и других.

В фильмографии артиста более 250 работ.

Что известно о личной жизни Бурунова

Сергей Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках. Он признавался, что думал о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

В YouTube-шоу «Вопрос ребром» в июне текущего года Бурунов заявил, что его сердце свободно.

Как Бурунов потерял работу на Украине

Сергей Бурунов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, но случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014 год, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — отметил Бурунов.



Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Из-за того, что российские продюсеры считали его комедийным актером, ему отказывали в серьезных проектах.

Что Бурунов говорил о России и Путине

Сергей Бурунов в 2018 году снялся в социальной рекламе с лозунгом «Все на выборы». В беседе с Юрием Дудем артист отказался говорить, за кого голосовал на тех президентских выборах.

При этом, отвечая на вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажите?», актер сообщил, что поприветствует главу государства и расскажет, за кого голосовал. Бурунов заметил, что президента порадует его ответ.

Актер в феврале 2024 года в ходе встречи со студентами РТУ МИРЭА признался, что не может представить свою жизнь без России, а во время длительных поездок за границу его «душит ностальгия».

„«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь все, здесь люди. Когда был во Франции и вел „Форт Боярд“ в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актер.



Бурунов также в интервью YouTube-проекту «Эмпатия Манучи» рассказал, что быть русским для него — значит «уважать свою родину, любить ее, помнить своих предков, своих дедов, мразью не быть».

Чем сейчас занимается Бурунов

Сергей Бурунов продолжает творческую деятельность.

В 2024 году с ним в главной роли вышла мелодрама «Он+Она». Также в 2024 году было возрождено шоу «Большая разница» на Первом канале, где актер стал ведущим в паре с Нонной Гришаевой.