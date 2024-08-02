США, трагедия в семье, реанимация: что сейчас с актером Александром Дьяченко

Актер Александр Дьяченко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Дьяченко

Александр Дьяченко родился 12 июня 1965 года в Санкт-Петербурге. Учился в Ленинградском электротехническом институте имени В. И. Ульянова-Ленина.

В 1993 году Дьяченко уехал в США и решил попробовать себя в спортивном менеджменте, после чего стал работать в качестве агента российских хоккеистов. В 1998 году он ушел из менеджмента, но хоккеем занимается до сих пор.

В Америке Дьяченко также получил актерское образование. Играл в театре Чикаго, является членом профсоюза американских актеров. В США он прожил 10 лет.

Дебют артиста в российском кино состоялся в 2000 году в картине «Брат-2». Также он снимался в лентах «Звезда», «Женская интуиция», «В двух километрах от Нового года», «Второй фронт», «Владимирский централ», «Охотники за иконами», «Спецгруппа», «Брак по завещанию», «Демоны», «Наследница», «Пепел», «Мажор», «Поздние цветы», «Первые», «Грозный», «Жена олигарха», «Стикер» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Дьяченко

В эмиграции Александр Дьяченко женился на американке по имени Дженни. Пара развелась, когда актер стал ездить на съемки в Россию.

«Брак просуществовал девять лет. Потом у меня стала развиваться актерская карьера, я начал часто ездить в Россию, и отношения окончательно изжили себя», — рассказывал Дьяченко в программе «Судьба человека».



В 2015 году вышла передача «Говорим и показываем», гостьей которой стала женщина, заявившая, что у нее якобы есть дочь Эвелина от Дьяченко. Она сообщила, что девушка живет в Израиле и хочет встретиться с отцом, однако проведенный ДНК-тест опроверг эту информацию.

Сам Дьяченко признавался, что был удивлен подобной истории. По его словам, он доступен в соцсетях и старается отвечать всем на сообщения, так что женщина могла связаться с ним и обсудить все без камер.

«Знаете, меня довольно легко найти при желании, я же публичный человек. И если ребенок действительно хочет общаться с отцом, причем неважно, является ли этот отец настоящим, он отыщет способы для связи», — отмечал Дьяченко.



Сейчас о своей личной жизни артист не распространяется.

Какая трагедия произошла в семье Дьяченко

Александр Дьяченко долгое время скрывал смерть отца, который скончался от рака. В 2000-х это стало для актера тяжелой утратой.

«Рак сжег его буквально за полгода. Мама боролась, а я нет. Я понимал, что это все. У него была гангрена, огромные черные ноги, организм полностью разрушен. Мы ему даже не помогли. Приходил человек, который энергетически пытался его очистить, запрещал ему пить лекарства. В результате он умирал в жутких болях», — вспоминал Дьяченко.



В 2022 году в соцсетях он сообщил поклонникам, что его мама оказалась в реанимации с тяжелым инсультом, но врачи смогли спасти ее.

Что известно о состоянии здоровья Дьяченко

В 2021 году Александр Дьяченко попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. На восстановление ушло около полугода.

«До сих пор иногда трудно подбирать слова. А еще пришлось долго бороться с астеническим синдромом: только 15–20 секунд мог стоять, а потом вдруг звон в ушах, голова кружится, и тебя валит обратно на кровать. Когда выписывался из больницы, меня до такси везли на каталке! Гормональная терапия тоже наложила сильный отпечаток на внешность: плюс 10 килограммов, лицо одутловатое. Диеты и спорт особо не помогают. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — признавался он.



Что Дьяченко говорил о спецоперации

Александр Дьяченко рассказывал, что после начала спецоперации с ним перестали общаться близкие люди из Америки.

«Со мной перестали общаться очень близкие люди, очень близкая семья. И с какого-то времени я понял, что доказывать и объяснять какие-то вещи бесполезно. Потому что когда человек придерживается своей правды, то чужая правда ему неинтересна», — объяснял он.



Дьяченко также говорил, что сейчас не представляет себя жителем США.

Чем сейчас занимается Дьяченко

Александр Дьяченко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Свидетель» и «Дед Морозов — 2».

В 2024 году вышли сериалы «Заговоренный» и «Закон тайги» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть триллер «В поисках призраков» с Дьяченко.