Отмена спектаклей, проблемы со здоровьем: куда пропал актер Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Мадянов

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).

Актер снимался в картинах «Весенние перевертыши», «Кадкина всякий знает», «Паспорт», «Орел и решка», «Самозванцы», «Москва», «Нина», «Русские амазонки», «Бедная Настя», «Солдаты», «Узкий мост», «Веревка из песка», «День денег», «Завещание Ленина», «12», «Пассажирка», «Исаев», «Выкрутасы», «Зоя», «Раскол», «Поддубный», «Только любовь», «Три товарища», «Куприн. Поединок», «Великая», «Орлова и Александров», «Жених», «Жили-были», «Домашний арест», «Команда мечты», «Угрюм-река», «Бессмертные», «Наследство» и других.

Всего в его фильмографии более 210 работ.

Что известно о личной жизни Мадянова

Роман Мадянов с 1992 года женат на женщине по имени Наталья. Пара познакомилась в театре им. Маяковского, где Наталья работала театральным осветителем.

В 1993 году у супругов родился сын Роман.

Что известно о состоянии здоровья Мадянова

В июне 2024 года коллега Романа Мадянова Павел Трубинер сообщил, что Мадянов отменил все спектакли из-за заболевания.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», — отметил он.



В марте Telegram-канал SHOT писал, что у Мадянова прогрессирует рак легкого.

«По нашим данным, Роман Сергеевич обратился к медикам из-за сильной слабости. Врачи оставили его в стационаре на один день, где ему провели обследование и противоопухолевую лекарственную терапию», — заявляли авторы публикации.



Источник сообщил, что артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования, пишет SHOT, врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

Что Мадянов говорил о спецоперации

Роман Мадянов рассказывал, что его семья отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. Также он заявлял, что готов выступить в составе агитбригад в зоне проведения спецоперации.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — говорил Мадянов aif.ru.



Актер не может понять и принять отъезд коллег. Он считает их предателями своих дедов.

«Я просто сожалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим теперь жить. И как они с этим будут жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя», — комментировал артист.



Чем сейчас занимается Мадянов

Роман Мадянов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и «Ласт квест». В скором времени также должны выйти ленты «Любовь Советского Союза», «Битва пап», «Момент истины», «Крот в паутине», «Детокс», «Больше чем футбол», «Куколка», «Монохром», «Колотун» и «Злые люди» с участием Мадянова.