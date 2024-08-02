Израиль, мечта о Путине, «роман» с Фриске: как живет Виктор Вержбицкий

Народный артист России Виктор Вержбицкий продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

© "Цезарь" (2013)

Чем известен Вержбицкий

Виктор Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского.

Актер снимался в картинах «Камми», «Криминальный отдел», «Сибирский цирюльник», «Каменская», «Марш Турецкого», «Побег из Афганистана», «Бедная Настя», «Ночной дозор», «Страх», «Турецкий гамбит», «Гибель Империи», «Девять неизвестных», «12», «Адмиралъ», «Одна ночь любви», «На игре», «Подводные камни», «Елки», «Шпион», «Москва никогда не спит», «Хроники параноика», «Министерство», «Тренер» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Вержбицкого

Виктор Вержбицкий не раскрывает имена своих жен.

От первой супруги у него есть сын Александр. Он вместе с матерью живет в Израиле. Наследник артиста прошел службу в местной армии. По словам Вержбицкого, его сын не бывает в России, но он сам летает к нему.

«Чаще я приезжаю к сыну, стараюсь поддерживать с ним связь. За моими премьерами он, конечно, следит. Там тоже смотрят все наши фильмы», — рассказывал он.



Его вторая жена — в прошлом актриса, сейчас занимается бизнесом.

Вержбицкому приписывали романы с множеством коллег, однако он никогда не подтверждал их.

«Как вы понимаете, любой роман — секрет. Безусловно, я увлекаюсь в работе своими партнершами. Очень искренние и эмоциональные воспоминания остались от работы с Аленой Хмельницкой в фильме „Остановка по требованию“, с Аленой Бондарчук в „Бедной Насте“, с Жанной Фриске в „Дозоре“», — комментировал актер.



Чем сейчас занимается Вержбицкий

Виктор Вержбицкий продолжает творческую деятельность.

В 2022 году он снялся в картинах «Ампир V», «Позывной „Барон“» и «Ходжа Насреддин». В скором времени также должны выйти ленты «Черный замок», «Декоратор» и «Арсеньев» с его участием.

Артист отмечал, что смирился с тем, что чаще всего играет отрицательных персонажей, однако он хотел бы принять участие в проекте, где ему надо было исполнить роль президента России Владимира Путина.