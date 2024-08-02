Обращение Панина, четверо детей: где сейчас Андрей Федорцов

Заслуженный артист России Андрей Федорцов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Федорцов

Андрей Федорцов родился 13 августа 1968 года в Санкт-Петербурге. Он окончил мореходное училище и русско-итальянскую фермерскую школу в городе Пьяченца.

Творческая карьера Федорцова началась в 1993 году с работы в киностудии «Ленфильм», куда он был принят без профессионального образования. Спустя три года он окончил Санкт-Петербургскую театральную академию.

Федорцов снимался в картинах «Все будет хорошо», «Ты у меня одна», «Брат», «Улицы разбитых фонарей — 2», «Убойная сила», «Егерь», «Барабашка», «Мастер и Маргарита», «Время собирать камни», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «Викинг», «Вы не оставите меня», «Ветка сирени», «Бог печали и радости», «Литейный, 4», «Мертвые души», «Фокусник», «Мамы», «Каминный гость», «Чемпионы», «Приличные люди», «257 причин, чтобы жить», «Честный развод», «16-й», «Друг на час» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Федорцова

Андрей Федорцов на протяжении долгого времени не оформлял отношения с возлюбленными. У него есть сын Михаил от сотрудницы зоокомпании Марии и дочь Варвара от женщины по имени Екатерина, которая на момент их знакомства была студенткой экономического вуза. Крестной мамой наследницы Федорцова является заслуженная артистка России Анастасия Мельникова.

«Это все по молодости, мы дружим, встречаемся. Но если нет чувств, то надо расходиться. Даже ребенок не должен этому мешать: если в семье нет любви, малыш же это поймет. Тут главное — уйти, но никого не бросать. Ты им помогаешь: деньги, алименты», — рассуждал актер.



В 2013 году Федорцов женился на дизайнере Екатерине, которая младше его на 20 лет. В браке родились две дочки — Ксения и Дарья.

«Она подарила мне двоих детей, и я чувствую, что это та самая любовь, о которой все так мечтают», — рассказывал он в передаче «Судьба человека».



Что известно о политической позиции Федорцова

Андрей Федорцов не высказывал своего мнения о спецоперации.

В 2022 году актер Алексей Панин записал видеообращение к своим коллегам и пристыдил их за молчание по поводу СВО. В частности, он обратился к Федорцову.

«Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, как вы с этим живете?» — заявил Панин.



В марте этого года Федорцов принял участие в президентских выборах. Актер посетил УИК в Петербурге и прокомментировал свое отношение к избирательному процессу.

«Выборы президента — важное политическое событие нашей страны. Мы выбираем наше будущее», — считает артист.



Чем сейчас занимается Федорцов

Андрей Федорцов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Любовник» и «Операция „Развод“».

В 2023 году артист снялся в сериалах «Актрисы», «Как друзья Захара женили», «Ира» и «Политех».

В 2024 году вышли картины «Культурная комедия», «Ткачевы на связи» и «Морозко» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «жЫЫЫзнь», «Спасение капитана Максимова», «Крестоносцы», «Свидетели» и «ОПГ» с Федорцовым.