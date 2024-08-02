Ариана ДеБос и Рэйчел Броснахэн сыграют дочерей «Короля Лира»

Питер Динклейдж («Игра престолов»), Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и многие другие пополнили каст фильма «Король Лир» (Lear Rex). «ИнтерМедиа» напоминает, что проект находится в разработке более 10 лет, и ранее было объявлено, что короля Лира сыграет Аль Пачино, а его дочь Гонерилью – Джессика Честейн.

© Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Как сообщает Deadline, в экранизации драмы Шекспира ДеБос досталась роль младшей дочери Корделии, Броснахэн – Реганы, Динклейджу – Шута. Дэнни Хьюстон («Во всё тяжкое») сыграет герцога Олбени, Крис Мессина («Звоните Джейн») – герцога Корнуола, Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия») – Эдмунда, Тед Левайн («Мир Юрского периода 2») – графа Кента, Мэттью Джейкобс («Приключения молодого Индиана Джонсы») – графа Глостера, Риз Койро («Антураж») – дворецкого Освальда, Стивен Дорфф («Шериф») – Эдгара (он же Бедный Том).

Режиссер и сценарист Бернард Роуз приступит к съемкам 12 августа в Лос-Анджелесе.