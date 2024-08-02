Политическая позиция, влюбленность в Порошину: все об Илье Шакунове

Илья Шакунов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, поддерживает ли проведение спецоперации?

© Кадр из сериала "Антиснайпер"

Чем известен Шакунов

Илья Шакунов родился 13 августа 1970 года в Санкт-Петербурге.

После окончания школы он по настоянию родителей поступил в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.

«С детства я был настроен родителями после вуза поступать в аспирантуру. Считалось, что лишь в таком порядке жизнь течет правильно. Мама у меня — химик-фармацевт, папа — электротехник. Живя в такой „серьезной“ семье, никогда не думал, что стану актером», — вспоминал Шакунов.



Проучившись в вузе некоторое время, он перевелся в ЛЭТИ на факультет автоматики и вычислительной техники. Однако и там он не смог найти себя и в итоге стал студентом в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Его однокурсниками были Михаил Пореченков и Константин Хабенский.

Шакунов снимался в картинах «Сотворение Адама», «Улицы разбитых фонарей», «Про уродов и людей», «Горько!», «Агент национальной безопасности», «Русский ковчег», «Каменская 2», «Три цвета любви», «Черный принц», «Чертово колесо», «Я и ты», «Монтекристо», «Судьба государя», «Самая счастливая», «Бездна», «Агент», «Жребий судьбы», «Дожить до любви», «Шаг к счастью», «Первый отдел», «Спросите медсестру», «Воскресенский», «Небо», «16-й», «Русские» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Шакунова

Илья Шакунов женат на актрисе Анне Дюковой. У пары есть двое детей: дочь Василиса и сын Макар.

Шакунов вместе с актрисой Марией Порошиной снимался в ленте «Монтекристо». Коллегам приписывали роман. Шакунов признавался, что между ними присутствовала влюбленность, но отношений не было.

«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием. Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это скорее некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял. Было бы странно, если бы актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — комментировал он в программе «Судьба человека».



Что Шакуров говорил об Украине

Илья Шакунов столкнулся с проблемой съемок на Украине после посещения Крыма, куда часто ездил по работе и с семьей на отдых. По его словам, некоторые артисты скрывают свои поездки на полуостров, чтобы не подпасть под ограничения на Украине.

«Я сам с этим столкнулся. Ехал на пробы в Киев, но завернули на границе, сказали, что теперь я три года невъездной на Украину. Что я делал в Крыму, их не волнует. У них там свои законы, им решать. Их действия избирательны, чем они руководствуются — не объясняют», — делился Шакунов с «Собеседником».



Поддерживает ли Шакунов спецоперацию

Илья Шакунов публично не высказывал свое мнение о спецоперации, однако его Полина Агуреева, которая поддерживает СВО и называет себя патриотом России, заявила, что ее партнеры по спектаклю «Соборяне», в перечень которых входил Илья Шакунов, придерживаются такой же точки зрения, что и она сама.

«У меня в спектакле удивительные актеры: Илья Шакунов, Леша Вертков, Максим Литовченко, Наташа Егорова. Мы все существуем в единомыслии, и нам очень хорошо. Так что я очень прекрасно себя в своей патриотической позиции чувствую и вам того же желаю», — рассказывала она aif.ru.



Чем сейчас занимается Шакунов

Илья Шакунов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Когда ангелы шутят» и «Иллюзия счастья».

В 2023 году актер снялся в сериалах «Дорога к счастью» и «Пилигрим». В скором времени также должны выйти картины «Любовь Советского Союза» и «Быть собой» с его участием.