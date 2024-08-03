Умер актер из «Кухни»‎ и «Остановки по требованию»‎ Вячеслав Гилинов

В возрасте 91 года скончался заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Об этом сообщили в Театре Гоголя, где актер служил с 1961 года.

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"На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов", - рассказали коллеги артиста.



Вячеслав Гилинов с конца шестидесятых годов снимался в кино, поначалу это были фильмы-спектакли, двадцать пять лет назад артист начал участвовать в крупных сериальных проектах. В "Остановке по требованию" Вячеслав Гилинов исполнил профессора, затем появился в сериалах "Моя прекрасная няня", "Детективы". Последняя киноработа актера - сериал "Кухня", где он сыграл Максима Ильича Лаврова, дедушку главного героя.

Причина смерти Вячеслава Гилинова не названа, также в театре пока не озвучили, где и когда пройдет прощание с артистом.