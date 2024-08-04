Павел Деревянко и Михаил Тройник приехали на фестиваль «Одна шестая»

В Екатеринбурге - очень приветливая и радушная публика. Всем, кто проходил по красной дорожке Третьего Международного фестиваля кинодебютов "Одна шестая", громко говорили "Здравствуйте!". Несмотря на дождь, не расходились - гостей встречали, как подобается.

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Само открытие запомнилось видеовыступлением министра культуры Ольги Любимовой - не к каждому кинофестивалю, которых в стране появилось очень много, министр записывает отдельное обращение, и это подчеркивает, что и к Екатеринбургу, и к Свердловской киностудии внимание особое. Также запечатлелся в памяти фирменный уральский брейк-данс и платье ведущей - актрисы Дарьи Харченко. Девушка в прошлом году получила тут приз за дебютную работу в фильме "Краш-тест". На этот раз еще из Москвы молодая актриса связалась с екатеринбургскими мастерами по граффити, и ее белое платье они разрисовали прямо во время проведения церемонии открытия. Написали на нем название фестиваля "Одна шестая" и поставили сердечки. Кстати, в конце месяца в Екатеринбурге пройдет новая Неделя моды. Город богат на творчество местных дизайнеров, в чем убедилась обозреватель "РГ", зайдя в модный торговый комплекс, где представлены их работы.

На открытии фестиваля показали фильм президента этого киносмотра, режиссера Евгения Григорьева. Картина снята на Свердловской киностудии, где он курирует творческий процесс. В Москве премьерный показ фильма состоялся в декабре 2023 года на фестивале "Зимний". Вскоре лента с Егором Корешковым и Павлом Деревянко выйдет в российский прокат, а потом появится в онлайн-кинотеатре Kion. У картины важный посыл и слоган - "Смотришь - значит, участвуешь", который Kion включил и в свой ролик, призванный продвигать контент. Эта же фраза - негласный девиз кинофестиваля "Одна шестая".

Вчера же на фестивале начались конкурсные показы - программой занимался известный киновед и кинокритик Егор Москвитин. Многие из картин, особенно неигровые, не доедут до Москвы и других городов - право лишь на фестивальные показы. В этом плане екатеринбуржцам повезло. Фестиваль действительно подтверждает статус международного - по красной дорожке пришли гости и авторы картин из разных стран. Из отечественных звезд были Павел Деревянко, Михаил Тройник, продюсеры Ольга Ерофеева-Муравьева и Элла Тухарелли, директор Дома кино Екатерина Головня, Полины Цыганова и другие. Егор Корешков - руководитель Актерской лаборатории и Андрей Золотарев - на нем - Сценарная лаборатория - приедут чуть позже, хотя студенты уже приступили к занятиям и фиксируют в своей памяти первые мастер-классы. Сегодня же на фестивале представит фильм "Мой дикий друг" актриса Юлия Александрова.

Фестиваль закроется 7 августа. Тогда же станут известны победители конкурсной программы игрового и неигрового кино. А самое главное - станет понятно, какой фильм выберут зрители Екатеринбурга.