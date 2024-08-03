Вин Дизель, по дороге на съемку фильма, попал в TikTok

Звезда фильмов «Форсаж», актер Вин Дизель ворвался на свадьбу в Мюнхене и стал звездой соцсетей. Видео молодожены опубликовали в TikTok.

В Мюнхене, в момент, когда молодожены фотографировались на улице, рядом с ними остановился лимузин. Из него вышел водитель в костюме и сказал, что их хотят поздравить с торжеством. В этот момент из машины вышел Вин Дизель. Он объяснил, что ехал на съемки новой картины, но решил остановиться, чтобы поприветствовать жениха и невесту. Ролик стал вирусным в соцсетях и за несколько дней набрал более 4 миллионов просмотров.

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В июне прошлого года Вин Дизель рассказал, как фанаты изменили его представление о продолжении «Форсажа 10». Дизель, который является одним из главных продюсеров всей франшизы, отметил, что у шоураннеров сейчас много вдохновения и творческих идей. По его словам, съемочная группа недавно закончила пресс-тур, и сейчас у них есть возможность проработать все аспекты и детали, которые нужно будет учесть во второй части «Форсажа 10».

Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. На сегодня его сборы перевалили за 617 млн долларов США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за своего отца.

Ранее Вин Дизель потребовал с хозяйственного магазина $1 млн.