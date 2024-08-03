Цитаты и высказывания Джета Ли
О жизни, спорте и стойкости.
Джет Ли — выдающийся мастер ушу и знаменитый актёр. Родился 26 апреля 1963 года в Китае. С раннего возраста он начал изучать ушу – древнее боевое искусство. Оно включает в себя как физические упражнения, так и философские аспекты. Ушу развивает силу, гибкость и внутреннюю гармонию. Джет Ли достиг в боевом искусстве настоящих высот, став многократным чемпионом.
После успехов в ушу спортсмен попробовал карьеру в кино. Он быстро завоевал популярность благодаря зрелищным сценам и харизме. Мастерство и глубокое понимание философии боевых искусств принесли ему мировое признание.
«Легенда-2» (1993) — один из первых фильмов, где Джет Ли показал навыки ушу. Картина сочетает захватывающие боевые сцены и элементы комедии. Здесь раскрываются темы чести, борьбы и семейных ценностей. Главная роль в фильме «Ромео должен умереть» (2000) также продемонстрировала мастерство актёра в боях.
Джет Ли снялся во многих кинокартинах, среди которых особенно известными также стали «Противостояние» (2001), «Денни цепной пёс» (2005), «Запретное царство» (2008) и «Неудержимые» (2010). Кстати, в последнем фильме он сыграл вместе с другими звёздами боевиков – Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом.
Помимо своих достижений в кино и спорте, Джет Ли также известен мудрыми и вдохновляющими мыслями. Предлагаем вместе вспомнить самые яркие высказывания мастера, попробовать познать себя и начать двигаться вперёд.
Цитаты Джета Ли
Если оценки окружающих волнуют тебя больше, чем собственное мнение о себе, у тебя проблемы. Изучи путь и найди свой собственный. Я верю, что мир — это одна большая семья, и мы должны помогать друг другу. Если человек понимает, что он может умереть хоть сегодня, хоть завтра, то он начинает ценить каждый миг. И он заботится о каждом мгновении своей жизни. Никто не идеален, никто не супергерой. Человек не может выбрать, как начнётся его жизнь, но он может выбрать, как мужественно встретить конец. Толпа — это группа людей с головой, но без мозгов. За счастьем не надо ехать куда-то далеко, оно здесь — в тихой одинокой комнате. Все твои проблемы сосредоточены в твоëм же сердце, поэтому тебе просто надо изучать себя. Нужно понять, кто ты есть на самом деле. Если ты познаешь свой собственный мир, тебе больше не нужно будет бояться. Неудача — это топливо для оправданий. Если вы всегда будете иметь возможность прекратить тренировку, когда почувствуете дискомфорт, то вам станет слишком легко дать себе разрешение бросить занятия. Герой показывает вам, как решить проблему самостоятельно. Боевые искусства всегда говорят, как контролировать своё тело, разум и сердце. Баланс. Баланс может сохранить мир. Я думаю, это очень хорошо. Врагов вокруг тебя плодит твоё стремление выпятить собственное эго. Чистого успеха не существует. Я актёр боевиков. Я сломал почти все части своего тела. Я изучаю больше истины и просветление. Мне нужно было перейти на следующий уровень, чтобы говорить о жизни. Оружие не бывает хорошим или плохим, всё зависит от человека, который его использует. В боевых искусствах самый большой враг — это ты сам. Внутри себя вы боретесь, потому что хотите что-то доказать. Медитация — не про физическую часть. Это больше ментальная сторона, чтобы понять жизнь. Я никогда не прекращал изучать буддизм. Последние несколько лет я посвящаю время ретритам. Боевое искусство — это познание гармонии Инь и Ян, баланса между чёрным и белым. Только познав гармонию, ты станешь великим.