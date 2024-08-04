Смерть мужа, бездетность, жизнь на пенсию: где сейчас актриса Наталия Сайко

Заслуженная артистка РСФСР Наталия Сайко в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Как она живет сейчас, почему перестала сниматься в кино?

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Чем известна Сайко

Наталия Сайко родилась 12 января 1948 года в Таллине. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актриса снималась в картинах «Деревенский детектив», «Десять зим за одно лето», «Как закалялась сталь», «Разные люди», «Птицы наших надежд», «Старшина», «Я — актриса», «Голос», «Свидание», «Лунная радуга», «Маленькое одолжение», «Пока не выпал снег», «Противостояние», «Птичье молоко», «Мой любимый клоун», «Утреннее шоссе», «Три сестры», «Солнечный день в конце лета» и других.

Всего в ее фильмографии 38 работ.

Что известно о личной жизни Сайко

Первый раз Наталия Сайко вышла замуж в юном возрасте. Ее супруга звали Никита. Брак распался после семи лет.

«Никита, с которым прожила семь лет, мне изменил. Мы жили в роскошной трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте. До сих пор помню, как ее драила. Металлической губкой снимала верхний слой паркета, а потом мастикой шлифовала, чтобы пол блестел», — вспоминала артистка.



В начале 1970-х годов Сайко связала свою жизнь с администратором театра на Таганке, в котором она служила, и другом Владимира Высоцкого Яковом Безродным. Они прожили вместе много лет, пока в 2014 году Безродный не умер.

«Я знаю, что моего мужа за глаза некоторые называли подпольным миллионером и считали, что он одевает меня в меха и бриллианты. Но это совершеннейший абсурд. За организацию концерта он получал всего 1 рубль 60 копеек. Мы достойно жили, но не богато. Яша даже гвоздя из театра не вынес. Я бы его за это просто убила», — признавалась Сайко.



Детей в браке не родилось, так как Сайко не могла иметь их из-за переохлаждения, перенесенного в подростковом возрасте после купания в ледяной реке.

«Когда в первом браке забеременеть не получалось и спазм повторился, стала ходить по врачам. Но они только разводили руками: "Не тратьте время, вы бесплодны". Но я все надеялась. И Яшуля верил. Отправлял и к светилам в этой области, и в хорошие больницы устраивал, и в санатории посылал. Но даже жуткая и адски болезненная процедура, когда маточные трубы продували без анестезии, не помогла. Когда руки совсем опустились, я предложила Яшуле взять ребенка из Дома малютки. Но он запретил, сказал, что сдаваться рано. И только лет за семь до смерти вздохнул, что надо было взять, а теперь уже поздно», — откровенничала она.



В последние годы актриса ухаживала за супругом. Из-за этого ей пришлось оставить театр.

«Там целый букет недугов. Таскала его на себе (а он весил 90 кг), переодевала, мыла, кормила, в туалет водила. В результате связку на ноге порвала. Одно время мы с Яшей жили на даче, и после спектакля, не смывая грим, я садилась за руль и мчалась к нему за город. Неудобно, на бензин много денег уходило. Словом, никакого скандала, связанного с моим уходом из театра, не было. Я просто объяснила ситуацию и написала заявление по собственному», — делилась Сайко.



Как сейчас живет Сайко

Последний раз Наталия Сайко снималась в кино в 1993 году — тогда вышла картина «Дикая любовь» с ее участием.

По данным СМИ, сейчас актриса живет одна недалеко от театра на Таганке. Она отмечала, что перестала сниматься в кино, потому что постарела.

«Постарела. Негоже актрисам до последнего играть, когда уже еле ходишь. На сцене и перед камерой летать нужно. Да и не хочется роли бабушек в инвалидных креслах исполнять», — говорила Сайко.



В Сети ходили слухи о том, что у артистки проблемы с алкоголем, но она эту информацию опровергала.

«Бред! Бывает, конечно, что покупаю пиво. Но проблем нет. А сплетни завистники распускают. Вот однажды приехали мама с сестрой на мой спектакль. Любимов дал им билеты в первый ряд, где обычно сам сидел. После этого одна завистливая женщина позвонила маме и сообщила, что я валяюсь без чувств пьяная в гримерке. Мама сильно разнервничалась, а ничего подобного и в помине не было», — заявляла Сайко.



Актриса также подчеркивала, что живет на пенсию и этих денег ей хватает.

«Все неплохо. Живу на пенсию, денег хватает, особенно после того, как прибавили за заслуженного артиста. Так что жаловаться не на что», — рассказывала она.



Свое мнение по поводу проведения спецоперации Сайко не высказывала.