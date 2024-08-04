Где сейчас актриса Анна Горшкова

Актриса Анна Горшкова прославилась благодаря сериалу «Бедная Настя». Как она живет сейчас, чем занимается, высказывалась ли о спецоперации?

© globallookpress

Чем известна Горшкова

Анна Горшкова родилась 28 ноября 1983 года в Москве. В 14-летнем возрасте она вместе с бабушкой уехала в Париж, где два года проработала моделью. После возвращения на родину продолжила сотрудничать с агентствами Москвы.

«Работа модели приучает к выносливости. Это только на первый взгляд она кажется легкой и необременительной», — рассказывала Горшкова.



В 2001 году она поступила в Государственный университет управления на факультет социологии и управления персоналом. В 2003 году окончила Школу актерского мастерства компании «Амедиа».

Артистка снималась в картинах «Две судьбы», «Бедная Настя», «Холостяки», «Билет в гарем», «Тяжелый песок», «Пассажирка», «От сердца к сердцу», «Моя любовь», «Дело гастронома № 1», «Золотая страна», «Мамочка моя», «Такая работа», «Любовь без правил», «На Париж», «Ибица-гейт» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Горшковой

В 2006 году СМИ назвали Анну Горшкову разлучницей, поскольку она стала выходить в свет с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого считали женихом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По слухам, она увела предпринимателя у спортсменки. Обе девушки называли мужчину Давидом.

При этом сама Горшкова заявляла, что они с Муселиани просто друзья.

«Я познакомилась с Давидом совсем недавно. К тому времени они с Алиной уже расстались. Поэтому все эти выдумки, что я под покровом ночи, в отсутствие Кабаевой, наведывалась в квартиру Давида и приезжала к нему на работу в отделение милиции, — наглая ложь! Во-первых, я не знала, где работает Давид. К тому же у него, как у свободного мужчины, есть своя личная жизнь. У Давида много подруг, знакомых. Ко мне это не имеет никакого отношения. А меня теперь незаслуженно считают разлучницей», — жаловалась актриса.



В 2007 году она вышла замуж за миллиардера, генерального директора ОАО «Центргаз» Михаила Борщева, который был на 15 лет старше нее. После этого Горшкова на какое-то время пропала с экранов.

Спустя время она призналась, что супруг запрещал ей сниматься в кино и выходить на подиум. Бизнесмен настаивал, чтобы его жена стала домохозяйкой. Из-за этого пара развелась в 2009 году.

Сейчас Горшкова не распространяется о своей личной жизни.

Чем сейчас занимается Горшкова

Анна Горшкова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в сериале «Эффект домино». В скором времени также должен выйти американский боевик «Дурное влияние», где Горшкова поработала вместе с коллегами по сериалу «Бедная Настя» Еленой Кориковой и Даниилом Страховым.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.