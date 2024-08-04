Съемки в Киеве и дружба с Нагиевым: как живет актер Владимир Сычев

Актер Владимир Сычев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Чем известен Сычев

Владимир Сычев родился 6 июня 1971 года в Москве. Окончил ГИТИС.

Артист снимался в картинах «Где ваш сын?», «Шаг», «ДМБ», «Бумер», «Папины дочки», «Женщина-зима», «Анжелика», «Человек-приманка», «Физрук», «Родина», «Вы все меня бесите», «Дорогой папа», «Команда мечты», «Тень звезды», «Хищники», «Проклятый чиновник», «Добро пожаловать в семью», «Родители строгого режима», «Начать сначала», «Бедный олигарх» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Сычева

Первый раз Владимир Сычев женился в 20-летнем возрасте. Его избранницей стала девушка по имени Арина. Однако брак продлился недолго, и в 1993 году супруги развелись.

В конце 1990-х годов Сычев познакомился со второй женой — Алесей Великановой.

«Романтично все начиналось. Я стихи ей писал и посвящал. Мы были оба несвободны, в отношениях. Потом получилось так, что мы ехали вместе к знакомым. Попали в аварию: врезался в нас автомобиль, ДТП было очень серьезным. Нас эта трагическая ситуация сблизила, и дружеские отношения переросли в глубокие чувства», — вспоминал он.



У супругов есть две дочки: Анна и Мария.

Что Сычев говорил о Нагиеве

Владимир Сычев снимался вместе с актером Дмитрием Нагиевым в сериале «Физрук». Он рассказывал, что ему было очень комфортно работать с Нагиевым.

«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем. Мы „Физрука“ отработали несколько сезонов. По несколько месяцев проводили вместе. Много в рекламе снимаемся. Параллельно еще несколько проектов было. Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек. Дима — профессионал», — говорил Сычев в интервью «Вокруг ТВ».



Он также признавался, что всегда мог поговорить с Нагиевым откровенно о своей жизни.

«Человек с тобой в трудную минуту находится, в беде не бросает, плечо подставляет, готов пойти с тобой на смерть. Но не всегда друг познается в беде. Бывает, что победы не с кем разделить. И в бедности все делили, наживали вместе, кайфовали. А со временем люди стали отсеиваться», — добавил артист.



Что Сычев говорил о съемках на Украине

В 2017 году Владимир Сычев рассказывал, что ему приходилось отказываться от роли, поскольку съемки проекта проходили в Киеве.

«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер «БИЗНЕС Online».



Что Сычев говорил о спецоперации

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Владимир Сычев в соцсетях сообщил, что «больше всего на свете хочет мира».

«С самого раннего детства, сколько себя помню, всегда больше всего на свете я хотел мира во всем мире. А с рождением детей хочу этого еще больше!» — написал он.



Также артист заявлял, что любит свою родину и гордится ею.

«Родина бывает разная, но у всех она одна! Я родился в Советском Союзе, в Москве, где живу всю свою жизнь. Я — миролюбивый человек и желаю всем только мира и добра. Я люблю свою страну и свою родину и горжусь тем, что я русский», — отмечал Сычев в микроблоге.



Чем сейчас занимается Сычев

Владимир Сычев продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», «На Рубле без рубля», «Вася не в себе», «Быть», «Короче, план такой», «Мендельсон» и «Успешный».

В 2024 году вышли ленты «Неприличные гости», «Тур с Иванушками» и в «Потоке трех стихий» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Право на лево», «Любовь зла», «Сокровища гномов», «Марионетка Жорик», «Кощей. Тайна живой воды» и «Новогоднее письмо» с Сычевым.