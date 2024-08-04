Эдди Мерфи известен как один из самых кассовых американских комиков конца 1980-х — начала 1990-х годов. Он попал в шоу-бизнес, едва выйдя из подросткового возраста, быстро стал большой звездой стендапа и начал зарабатывать миллионы долларов в кино в то время, когда темнокожих артистов редко приглашали на главные роли в большие проекты. При этом Мерфи много что успел не только в профессии, но и в личной жизни, которая у него всегда была на редкость бурной и местами даже скандальной. Как он нашел свое место Голливуде и попутно заработал репутацию не слишком хорошего отца и мужа? В цикле о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актер переживал взлеты и падения в карьере и наконец обрел счастье в личной жизни.

Больше не завидный холостяк

В начале июля 2024 года стало известно, что 63-летний Эдди Мерфи женился на своей давней избраннице австралийской модели Пейдж Батчер. Роскошная свадьба состоялась на Карибах — на закрытой церемонии присутствовали лишь члены семьи и близкие друзья пары.

Актер был весь в белом и не скрывал счастья и переполнявших его эмоций по отношению к молодой супруге. И тем удивительнее тот факт, что он целых шесть лет после помолвки тянул с официальным оформлением отношений.

Причины подобной проволочки актер, естественно, раскрывать не стал. Он вообще старается держать личную жизнь подальше от любопытных глаз и даже в интервью редко затрагивает эту тему.

Мерфи познакомился с Батчер в 2012 году и с тех пор с ней не расставался, но за все это время говорил о ней в интервью всего несколько раз, а публично проявлял нежность и того реже.

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2020 года ведущие спросили Мерфи, что он тихо говорил возлюбленной, пока они шли по красной дорожке, и актер внезапно ответил:

«Я сказал ей, что она чудесно выглядит сегодня».



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«На самом деле он постоянно говорит такие вещи. Он очень, очень милый и романтичный», — добавила Батчер.



Справедливости ради, актер никогда не забывает отметить Батчер в благодарственных речах. Однако он никогда не откровенничает на тему личной жизни.

Америка ищет таланты

Вообще предпосылок для звездной карьеры у Мерфи не было. Он родился в довольно обеспеченной семье, но детство у него было непростым. Его мать была телефонисткой, а отец служил в полиции и получал вполне приличное жалованье. Однако, когда будущему актеру едва исполнилось три года, его родители развелись.

Мать тяжело переживала расставание с мужем, не могла работать, потому что надолго оказалась в больнице с туберкулезом. Из-за этого органы опеки временно определили мальчика и его старшего брата в приемную семью.

«Мы были у временно усыновившей нас мисс Дженкинс. Она не давала нам смотреть телевизор, потому что он якобы был сломан, но я слышал, как она сама его смотрит, запершись в комнате. Потом (…) моего отца убили. Вплоть до моих восьми лет каждый год происходило что-то травмирующее», — вспоминал позднее актер о своих детских годах.



Однако Мерфи никогда не терял чувства юмора и старался рассмешить всех окружающих. В школе он постоянно разыгрывал одноклассников, а позднее стал устраивать импровизированные шоу на переменах. Может, поэтому Мерфи и подался в стендап — комедия стала для него отдушиной и единственным занятием, которое давалось ему легко и естественно.

Первое яркое выступление Мерфи состоялось в 1976 году на сцене шоу талантов Молодежного центра Рузвельта, где он зачитал собственные юмористические тексты на актуальные темы. Вскоре все окрестные клубы Нью-Йорка начали приглашать талантливого начинающего комика — и платили ему от 20 до 50 долларов за выступление.

Мерфи быстро нашел свой фирменный стиль — он не стеснялся материться как сапожник, жестко шутил без боязни кого-либо обидеть и никогда не нервничал перед выступлением. От природы самоуверенный комик перед выходом на сцену ощущал лишь азарт и предвкушение — и этим моментально завоевывал внимание и любовь публики. География выступлений Эдди стремительно расширялась — спустя год он уже оказался на сцене клуба Bay Area Comedy Club, где когда-то начинали свою карьеру Робин Уильямс и Вупи Голдберг. Однако этого амбициозному молодому человеку было мало.

Звезда родилась

В 1980-м, спустя всего четыре года после стендап-дебюта, Мерфи вошел в постоянный состав вечернего комедийного шоу Saturday Night Live. Каким чудом 19-летний парень без агента и портфолио попал на кастинг мегапопулярного проекта, остается загадкой, но он, вооруженный лишь мощной харизмой и бешеной энергетикой, покорил продюсеров. После трехэтапного собеседования «молодого выскочку» утвердили в штат на ставку начинающего комика, и своим появлением он буквально спас падающие рейтинги шоу. В считаные месяцы Мерфи стал душой, сердцем и главной звездой Saturday Night Live.

«Я как будто пошел в школу учиться тому, чем я стал заниматься. Это был Гарвард для комиков. И, учась, вы либо ломались, либо становились готовыми ко всем подводным камням шоу-бизнеса», — Эдди Мерфи.



Популярность Мерфи росла от выпуска к выпуску, его начали узнавать на улице, он обзавелся обширными связями на телевидении, но все это время тайно мечтал попасть на большие экраны, и в 1982 году его желание наконец исполнилось.

$ 450 тысяч получил никогда не снимавшийся в кино Мерфи за роль отвязного мошенника Рэджи Хэммонда в комедийном боевике «48 часов».

Фильм «48 часов» был тепло принят критиками и зрителями. Картина в шесть раз окупила производственный бюджет, а сам Мерфи проснулся суперзвездой и номинантом на «Золотой глобус». Однако заветная награда тогда ушла из-под носа актера — приз в тот год получил Бен Кингсли.

«Я не могу передать, как сильно я хотел эту награду. Это бы означало, что я действительно талантлив в кино, что действительно достоин продолжать. Но, увы...» — Эдди Мерфи.



Правда, шанс отыграться выпал Мерфи уже год спустя, когда он сыграл необразованного чернокожего мошенника в картине «Поменяться местами». Однако актер вновь ограничился лишь номинацией на «Золотой глобус», а награда на сей раз ушла Майклу Кейну.

Все были уверены, что талантливый комик получит заветную статуэтку с третьей попытки, когда в 1983 году вышел комедийный боевик «Полицейский из Беверли-Хиллз». Но ему снова не повезло.

При этом отсутствие престижных наград никак не сказалось на славе и гонорарах Мерфи. В середине 1980-х годов он был кумиром Америки и признанной звездой больших и малых экранов, а комедии «Лучший способ защиты», «Золотой ребенок» и «Поездка в Америку» только укрепили любовь зрителей к нему.

Между «Глобусом» и «Малиной»

Однако после стремительного взлета карьера Мерфи внезапно пошла на спад и первой полученной им наградой (точнее, антинаградой) стала «Золотая малина» за сценарий фильма «Гарлемские ночи». Этот проект стал режиссерским дебютом Мерфи, но неплохие кассовые сборы не спасли его от жесткой критики профессионалов. После неудачи он, конечно, не сдался, так как был полон решимости доказать, что чего-то стоит как сценарист. Но все написанные им проекты получили отрицательные отзывы, что очень его расстроило.

«Мне было очень обидно, что публика абсолютно не воспринимала меня как серьезного режиссера. Я ведь хотел создавать классные картины, радовать публику... А получилось как-то плоховато, видимо...» — Эдди Мерфи.



Не лучше в этот период обстояли дела и с актерскими работами Мерфи. К рубежу десятилетия критики разносили почти все проекты с его участием и обвиняли его в самоповторах. Да и успехом у зрителей эти фильмы не пользовались. Объяснить причину череды провалов было сложно даже самому актеру: возможно, сказалась усталость от однотипных ролей, а может, став миллионером, он расслабился и перестал пытаться оживить слабые сценарии.

«Думаю, каждый актер в своей карьере познал спад, и не один. После жуткого провала "Полицейского из Беверли-Хиллз 3" мне потребовалось сделать шаг назад в Голливуде. Я даже хотел уйти из шоу-бизнеса, потому что у меня появилось ощущение, что я отдал все, больше просто ничего не осталось. В то время все мои решения были основаны на деньгах», — Эдди Мерфи.



Вернуть былую славу Мерфи смог лишь в середине 1990-х годов, когда на большие экраны вышли комедии «Чокнутый профессор» и «Доктор Дулиттл». Критики традиционно уничтожили их, но зрителю все понравилось, что отразилось на кассовых сборах. Затем были посредственные ленты «Святоша», «Клевый парень», продолжения «Доктора Дулиттла» и «Чокнутого профессора».

Популярность Мерфи вновь начала постепенно снижаться, а выход в 2002 году фильма «Приключения Плуто Нэша» провалился так громко, что утянул его карьеру на самое дно. Съемки этого злополучного проекта превратились в настоящий производственный ад — и во многом это была вина Мерфи. Актер считал себя спасителем снимавшегося с 1990-х годов «Плуто Нэша» и вовсю пользовался своим авторитетом. Он вмешивался в процесс съемок, навязывал свое мнение режиссеру Рону Андервуду, чуть ли не ежедневно просил изменить сценарий или переснять не понравившиеся ему эпизоды.

Из-за постоянных скандалов и выходок Эдди из актерского состава «Приключений Плуто Нэша» выбыла Дженнифер Лопес — не удержал ее даже гонорар 15 миллионов долларов, затем отказом ответила и Холли Берри. В результате этих проблем бюджет фильма раздулся до 100 миллионов долларов, но разбушевавшегося актера не смогли утихомирить даже боссы студии Castle Rock. Но все бы ничего, если бы лента не вышла откровенно плохой и несвязной. Чтобы придать ей хотя бы подобие цельного произведения, потребовалось еще 20 миллионов долларов — их Мерфи заплатил из собственного кармана. Однако все эти затраты не окупились: за все время проката «Плуто Нэш» собрал только семь миллионов долларов.

«Приключения Плуто Нэша» получили четыре номинации на «Золотую малину», а в 2005 году еще одну — за худшую голливудскую комедию за последние 25 лет.

Снимавшая фильм студия Castle Rock не выдержала такого провала и обанкротилась, а Мерфи навсегда перестал быть звездой первой величины. Конечно, он продолжил сниматься, но это уже были не блокбастеры, а чаще всего претенденты на «Золотую малину». В 2008 году актер взял аж три антинаграды за фильм «Уловки Норбита», а в 2010-м и вовсе стал худшим актером десятилетия, опередив Адама Сэндлера и Сильвестра Сталлоне — вечных чемпионов в этой номинации.

Правда, именно в этот период Мерфи завоевал и вожделенный «Золотой глобус» за роль R&B-певца Джеймса Эрли в музыкальной драме «Девушки мечты». Причем актер был номинирован и на «Оскар», но вышедшие в разгар наградного сезона «Уловки Норбита» лишили его шанса на получение этой награды. Свое поражение Мерфи перенес без должного стоицизма и демонстративно покинул зал, что очень возмутило киноакадемиков.

Еще больше им не понравилось, когда актер в 2011 году отказался стать ведущим церемонии из солидарности с другом режиссером Бреттом Рэтнером, которого выгнали из режиссерского кресла за гомофобные комментарии. Спасала карьеру Мерфи в тот период лишь озвучка анимации — говорящие его голосом дракончик Мушу из «Мулан» и обаятельный осел с фирменной улыбкой из «Шрека» уже стали классикой.

После череды неудачных проектов и бесконечных номинаций на «Золотую малину» Мерфи погрузился в депрессию, что негативно сказалось на его отношениях с семьей. Он устал, чувствовал себя униженным из-за бесконечных провалов и, отпраздновав 50-летний юбилей, решил взять небольшую паузу в съемках, которая в результате затянулась на несколько лет.

«Я снимался в плохих фильмах и подумал: "Это не смешно. Они принесли мне "Золотую малину", в том числе как худшему актеру на свете! Может, пора сделать перерыв". Я собирался сделать перерыв всего на год. Потом внезапно прошло шесть лет, я сижу на диване и мог бы и дальше на нем сидеть, но не хочу, чтобы меня запомнили по тем лентам», — Эдди Мерфи.



«Если бы лет 30 назад мне сказали, что я стану скучным папашей — я бы поспорил»

В годы простоя Мерфи почти не снимался, избегал журналистов, но не сидел сложа руки. Он направил творческую энергию на музыку и написание сценариев, но прежде всего начал проводить время со своей большой семьей.

Личная жизнь Мерфи всегда была бурной. Он крайне несерьезно относился к браку и детям и вовсю использовал свою популярность, чтобы соблазнять понравившихся женщин. Результатом подобной любвеобильности стали 10 детей от пяти избранниц.

Первенец Эдди родился в 1989 году, его матерью стала Полетт Маккнили, с которой у него случился мимолетный роман. Спустя год на свет появился второй сын актера, на сей раз от бывшей девушки Тамары Худ. Также у Эдди есть пятеро детей от первой жены Николь Митчелл и двое детей — от Пейдж Батчер. Кроме того, актеру приписывали романы с Уитни Хьюстон, Тони Брэкстон, Мэрайей Кэри и многими партнершами по проектам, но он традиционно все отрицал, заявляя, что они просто друзья.

Первой настоящей любовью Мерфи стала актриса Николь Митчелл. Они познакомились в 1988 году и несколько лет жили вместе, прежде чем пожениться. Однако в семейной жизни пары было множество проблем. Актер был молод, успешен и жил по принципу «все мужчины изменяют, просто у некоторых лучше подвешен язык, и они могут убедить своих женщин, что это не так», поэтому до жены то и дело доходили слухи о неверности мужа и его внебрачных детях.

Терпение Митчелл лопнуло спустя 15 лет отношений. В 2005 году, сославшись на непримиримые разногласия, она подала на развод и затребовала от бывшего супруга 15 миллионов долларов отступных. Мерфи с радостью выплатил ей эту сумму в обмен на свободу и, как он выразился, счастье детей. Может, именно поэтому он до сих пор отлично общается с бывшей женой и заботится об общих детях.

«Любовь и деньги нельзя смешивать, особенно если твоя женщина разбирается в финансах», — Эдди Мерфи.



В одиночестве Мерфи тосковал недолго и, едва завершив бракоразводный процесс, закрутил короткий роман с участницей группы Spice Girls Мелани Браун. Не прошло и пары месяцев, как певица забеременела. Разразился страшный скандал: актер негодовал и заявлял, что не знает, чей это ребенок, в ответ Браун сделала тест ДНК, подтвердивший отцовство Мерфи. Однако нежных чувств к дочери после этого он испытывать не стал: проигнорировал ее рождение, полностью отстранился от родительских обязанностей, а заодно прекратил общение с Браун.

В 2007 году актер начал встречаться с продюсером Трейси Эдмондс и спустя несколько месяцев бурного романа женился на ней на полинезийском острове Бора-Бора. На церемонии присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья — всего 25 человек. Для обоих молодоженов это была вторая попытка создать семью, однако их чувств хватило ровно на 14 дней.

Вернувшись из свадебного путешествия, они отказались подтверждать в США брачный союз, заключенный на частном острове, как того требуют американские законы, и просто расстались.

«После долгих обсуждений и споров мы решили остаться друзьями», — говорилось в совместном заявлении пары.



Но, по утверждениям анонимных источников, настоящей причиной внезапного разрыва отношений стали ссоры Эдмондс с матерью Мерфи и ее нежелание после свадьбы взять фамилию мужа.

После столь громкого расставания актер стал скрывать личную жизнь и не давал поводов для обсуждения своих романов в прессе, хотя на всех мероприятиях неизменно появлялся с новой девушкой. Из-за этого в Голливуде поползли слухи, что Мерфи превратился в закоренелого холостяка, зацикленного на себе. В прессе то и дело появлялись публикации, в которых утверждалось, будто Эдди, имея миллионы на банковских счетах, оказался невероятно скуп в вопросах помощи родным и детям. Зато он якобы тщательно следил за собой, не жалея на это времени и денег. Сам актер не раз подчеркивал, что не пьет и никогда не употреблял запрещенных веществ, а однажды то ли в шутку, то ли всерьез заявил:

«Я даже ночью не отдыхаю. Я сплю одетым в дорогой домашний костюм с бриллиантином на волосах, в красивой показной позе, надеясь, что если кто-то из папарацци проберется ко мне, то не застанет врасплох, а сделает классный снимок парня в крутом прикиде», — Эдди Мерфи.



Так продолжалось вплоть до 2012 года, пока Мерфи не начал встречаться с Пейдж Батчер. Как только их отношения стали серьезными, модель удалила аккаунты во всех социальных сетях и перестала рассказывать о личной жизни.

«Я решила, что слишком много о себе пишу, даю много информации и все время на виду. Хочу иметь право на частную жизнь, чтобы люди не использовали мои слова против меня», — написала Батчер в прощальном посте поклонникам.



Мерфи постепенно остепенился, оставил в прошлом разгульный образ жизни и даже начал больше времени проводить со своими многочисленными детьми. В последнее время актер часто с гордостью повторяет, что они — его «самое серьезное достижение и наследие», и удивляется тому, каким «папашей-домоседом» стал. И что интересно, никто из детей не в обиде за то, каким непутевым родителем он был долгие годы.

«Мне всегда хотелось обрести душевное спокойствие. Чтобы вокруг было мирно, тихо, это моя повседневная жизнь. Я играю на гитаре, валяюсь с любимой женщиной. Вижусь с детьми, они красивы и умны, занимаются разными делами, все хорошо», — Эдди Мерфи.



В карьере Мерфи в последние годы тоже наметилось некое подобие ренессанса. Он снялся в продолжениях «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Поездки в Америку», вернулся к озвучке анимационных проектов. В 2023 году актер получил почетную премию Сесила Демилля, присуждаемую организаторами «Золотого глобуса» за выдающийся вклад в мир развлечений.

Он начал свой творческий путь с провокационных шуток, но сумел пробиться на вершину голливудского олимпа — и тем совершил революцию в киноиндустрии. Он доказал, что талант не зависит от цвета кожи, и тем самым открыл дорогу в большие проекты для таких в будущем больших звезд, как Сэмюэл Л. Джексон, Уилл Смит, Джейми Фокс. Поэтому, даже если триумфального возращения не случится, Мерфи уже внес важный вклад в разрушение расовых стереотипов и тем самым навсегда вписал свое имя в историю мира кино, о чем он всегда и мечтал.