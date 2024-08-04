Куда пропал актер Владимир Жеребцов

Владимир Жеребцов — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

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Чем известен Жеребцов

Владимир Жеребцов родился 7 декабря 1983 года в Москве. Окончил Щепкинское театральное училище.

Артист снимался в лентах «Желанная», «Таксист», «Формула зеро», «Неверность», «Вернуть Веру», «Седьмой лепесток», «Морозов», «Жизнь, которой не было», «Мой», «Доктор Тырса», «Москва. Три вокзала», «Мой любимый гений», «Склифосовский», «Физрук», «Кукловоды», «Турецкий транзит», «Солнце в подарок», «Сын моего отца», «Ложь во спасение», «Радуга в небе», «Дом с черными котами», «Как выйти замуж. Инструкция», «Горная болезнь», «Суррогатная мать», «Отражение звезды» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Жеребцова

Владимир Жеребцов женат на актрисе и телеведущей Анастасии Паниной.

Они познакомились на сцене театра, работая над постановкой «Ромео и Джульетта», но спустя год расстались, так как Панина решила, что Жеребцов несерьезно к ней относится.

«Просто я, наверное, испугалась. Я понимала, что Володя красивый молодой человек, на него обращают внимание женщины, а он на них. Возможно, меня это не очень устраивало. Поэтому мне нужно было все отодвинуть и проверить свои чувства прежде всего», — вспоминала она.



Спустя время артисты вновь столкнулись в спектакле «Пули над Бродвеем». Тогда у них возобновились романтические отношения.

Вскоре Жеребцов и Панина поженились. В 2010 году у них родилась дочь Александра.

Актеры вместе снимались в проектах «Доктор Тырса», «Физрук», «Ложь во спасение», «Суррогатная мать» и других. Также они часто задействованы в одних спектаклях.

«Нам, безусловно, комфортно друг с другом. И, конечно, моменты совместной работы всегда приятны. Это значит, что можно вместе поехать на репетицию, вместе провести вечер на сцене, потом вместе поехать домой», — рассказывал Жеребцов в интервью журналу HELLO.



Чем сейчас занимается Жеребцов

Владимир Жеребцов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Вне подозрения», «Человек и джентльмен», «Тартюф», «Красавец-мужчина», «Заповедник» и «Дорога перемен».

В 2023 году актер снялся в сериале «Море. Солнце. Склифосовский» с Максимом Авериным.

В 2024 году вышла картина «Почему ты?» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Сердце Купидона», «Нинель» и «Райский» с Жеребцовым.

Тему спецоперации артист не комментировал.