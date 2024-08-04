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Майкл Фассбендер назвал четыре своих любимых фильма

Недавно корреспондент издания Letterboxd пообщался с Майклом Фассбендером («Убийца», «Бесславные ублюдки'). В ходе разговора журналистка попросила актёра назвать четыре своих самых любимых фильма.

Майкл Фассбендер назвал четыре своих любимых фильма
© globallookpress

Четыре любимых фильма Майкла Фассбендера

  1. «Крёстный отец» (1972 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;
  2. «Большой Лебовски» (1998 год) — режиссёры Итан Коэн и Джоэл Коэн;
  3. «Однажды в Америке» (1984 год) — режиссёр Серджо Леоне;
  4. «Славные парни» (1990 год) — режиссёр Мартин Скорсезе.

Следующим крупным фильмом с участием Фассбендера станет мистический триллер «Надежда», премьера которого состоится в 2025 году. Согласно синопсису, обнаружив таинственную внеземную сущность, распространяющую болезнь в окрестностях затерянной в сельской местности портовой деревушки Хопо, её жители начинают борьбу с ней.

Актеры
Бесславные ублюдки
Убийца
Майкл Фассбендер