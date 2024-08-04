Умер известный по фильмам про Рэмбо и Рокки Леонард Энгельман

Ушел из жизни Леонард Энгельман, американский художник-визажист и гример, с момента дебюта в 1940-х успевший поработать над минимум 80 проектами. Кроме того, Энгельман тридцать лет был личным визажистом певицы и актрисы Шер.

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На счету визажиста несколько побед и номинаций, в частности - он дважды номинировался на "Эмми".

Энгельман умер 1 августа в госпитале в Лос-Анджелесе, об этом передает Deadline со ссылкой на коллег художника. Причина не разглашается.

Фильмография Леонарда Энгельмана включает "Гринча" с Керри, ленты "Бэтмен и Робин", "Остров доктора Моро" 1996-го - там он занимался гримом Монтгомери, персонажа Вэла Килмера, с Килмером же он работал на "Схватке" Манна. Плюс - "Рокки 4" и "Рэмбо: Первая кровь 2", "Охотники за привидениями".