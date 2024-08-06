Скандал в Театре армии, дочь-актриса и СВО: как живет Александр Лазарев

Народный артист РФ Александр Лазарев оказался в эпицентре скандала из-за увольнения 67 человек из театра Российской армии. Что известно о случившемся, как живет актер?

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Что за скандал произошел в театре Российской армии

7 декабря 2023 года первый замглавы Министерства обороны России Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) нового главного режиссера Александра Лазарева — младшего. В конце июля 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что в учреждении началось массовое увольнение.

По данным канала, срочный трудовой договор не стали продлевать с 15 актерами труппы. Одна из лишившихся работы артисток Ксения Таран рассказала, что уже значилась в постановках на следующий сезон, однако перед отпуском ей и еще 14 актерам объявили об увольнении.

Директор театра Милена Авимская заявила каналу, что увольнение артистов и смена состава — абсолютно нормальная вещь при смене режиссера. Решение «обновить» состав труппы принадлежит именно Лазареву.

«Никакого увольнения не произошло совершенно, это просто непродление контракта. Артисты, которые были на контракте, заключили его на один год. И каждый год должны его продлевать. Просто с некоторыми актерами контракт не продлили, вот и все. Никаких увольнений, репрессий — ничего этого нет. Они могут считать это несправедливым, но по закону все сделано правильно», — пояснил артист в беседе с «Газетой.Ru».

Актеры обратились в Министерство культуры РФ, профсоюзы и суд. Артисты требуют восстановить их на работе.

«Я могу только сделать вывод, судя по спискам, что 40 человек одновременно по собственному желанию просто так не уходят с работы! Либо их принудили, либо создали такие условия! 67 человек остались с приходом нового директора без работы! Мы, коллектив театра, в полном недоумении и очень просим внимательно рассмотреть нашу ситуацию, потому что уничтожаются традиции, репертуар и труппа Театра Российской армии!» — писала Таран в своих соцсетях.

Директор театра Российской армии Милена Авимская в беседе с NEWS.ru заявила, что не увидела ничего противозаконного в увольнении актеров ЦАТРА. По ее словам, известные, востребованные, успешные артисты остались в театре. Она пояснила, что профсоюз не нашел ничего криминального.

Авимская добавила, что каждый худрук формирует труппу с учетом своего видения. В качестве примера она привела имена известных худруков.

«Каждый художественный руководитель — и Олег Николаевич Ефремов, и Георгий Александрович Товстоногов, и Олег Павлович Табаков, — каждый формирует свою труппу. И в нашем театральном искусстве, к сожалению, таких критериев — вот 90-60-90, там, глаза голубые, — таких критериев нет. Есть критерии художественные, которые определяет руководитель театра», — отметила Авимская.

Что известно о личной жизни Александра Лазарева

В 1988 году Лазарев женился на Алине Айвазян. В 1990 году у пары родилась дочь Полина, а в 2000 году — сын Сергей. Наследница Лазарева окончила школу экстерном в 15 лет и поступила в ГИТИС. После получения диплома ее приняли на службу в театр им. Маяковского.

В 2018 году супруги обвенчались, приурочив это событие к 30-летию семейной жизни. Церемония прошла в родном городе жены артиста Тбилиси.

Что Александр Лазарев говорил об СВО

Артист после вступления в должность главного режиссера театра Российской армии обозначил, что является патриотом страны. Лазарев подчеркнул, что поддерживает действия российской власти.

«Да, я патриот и четко на стороне России», — сказал артист в беседе с KP.RU.

Лазарев также сообщил, что артисты театра Российской армии задействованы в выступлениях в зоне СВО и перед ранеными военными в госпиталях. По его словам, труппа выезжает «в войска, на линию фронта, к раненым в госпитали».

Где сейчас Александр Лазарев

Артист не только возглавляет театр Российской армии, но и остается актером «Ленкома». Эту деятельность он совмещает со съемками в кино. В 2024-м с Лазаревым выйдут ленты «Бархоппинг», «Дипломат-2», «Инкубатор» и «Нинель», в последних трех он снялся в главных ролях.