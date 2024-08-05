Отъезд и карьера в США: как живет Анастасия Задорожная

Актриса и певица Анастасия Задорожная, получившая известность после выхода сериала «Клуб», недавно впервые стала мамой. Что еще известно о личной жизни артистки, как сложилась ее карьера?

Кто такая Анастасия Задорожная, чем известна

Задорожная родилась в 1985 году в семье военнослужащего в Федотово Вологодской области. Когда ей было семь лет, семья переехала в Москву. Творческий путь начался с детской музыкальной группы «Непоседы», в которую Задорожная попала в возрасте 10 лет. В 2001 году ее утвердили на роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериал «Простые истины», ее партнерами по сцене стали актеры Татьяна Арнтгольц и Данила Козловский. После Задорожная снималась в «Холостяках».

Пик карьеры актрисы пришелся на молодежный сериал «Клуб» на телеканале MTV. В нем Задорожная исполняла сразу две роли — начинающей певицы Василисы и работницы автоцентра Маруси, героини были двойниками. Еще одной большой работой артистки стал фильм «Любовь в большом городе». Кроме того, Задорожная снялась в ремейке «Кавказской пленницы», «Что творят мужчины — 2», «Жестоком уроке».

Помимо кино и сериалов, Задорожная пела. В 2007 году она получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой Граммофон» за композицию «Буду».

Что известно о личной жизни Задорожной, рождение ребенка

В 2008 году Задорожная участвовала в проекте «Звездный лед», где познакомилась с фигуристом Сергеем Славновым. Их роман продлился семь лет, однако официально свои отношения они не оформляли.

В 2020 году стало известно, что актриса тайно вышла замуж. Первое время Задорожная предпочитала скрывать своего супруга, однако спустя год после регистрации брака сообщила, что его зовут Владимир, он далек от мира кино и работает в IT-индустрии.

«Мне кажется, мой муж очень далек от стандартов и стереотипов, а еще он не смотрит телевизор. Ну конечно, а кого же еще я могла выбрать?! У меня есть полная свобода для творчества. Когда после двух пройденных ремонтов во время пандемии у меня появилась идея сделать приложение, которое упростит этот трудоемкий процесс, муж сразу поддержал и помог все реализовать», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.



В мае 2024 года Задорожная объявила о своей беременности. Артистка опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом.

4 августа актриса впервые стала мамой. В ее соцсетях появилась фотография из роддома. На фото запечатлена маленькая ручка новорожденного, которой касается рука супруга Задорожной.

Что известно об отъезде в США, дальнейшая карьера

После свадьбы Задорожная вместе с мужем переехала в США. По ее словам, переезд в Америку не составил труда, поскольку ее супруг регулярно бывал там по работе. Они обосновались в штате Флорида.

«Мой муж работает в IT-индустрии и по работе часто бывает в Штатах. Решение уехать сюда на длительный срок возникло после нашего отпуска во Флориде, от которого я была в восторге. Мне было интересно узнать, что это такое — жить в Америке. Владимир имел опыт полного погружения в американский быт, поэтому предложил переехать», — говорила актриса.



Она рассказывала, что у нее появилось много свободного времени. Артистка сосредоточилась вокруг благотворительности, а также занялась собой. В России Задорожная занималась устройством бездомных животных и продолжает это дело из-за рубежа.

«Я читаю, готовлю и много сплю. Вспоминаю детские навыки на баскетбольной площадке и учу английский. Я так много не успевала из-за московского графика! А еще мы с мужем пристраиваем бездомных животных на родине — не прекращаем это делать даже на расстоянии», — делилась актриса.



В октябре 2023 года артистка записала обращение для YouTube-канала Яны Чуриковой, в котором сообщила, что она больше не занимается творчеством.