Мало кто мог предположить, что за кадром «Форсажа» разворачивалась не менее захватывающая история, чем на экране. Два парня, играющих заклятых друзей в фильме, стали практически братьями в реальной жизни.

Знакомство Вин Дизеля и Пола Уокера состоялось в 1999 году на съемках первой части «Форсажа». Изначально их связывали только рабочие отношения, но постепенно они переросли в настоящую дружбу. Дизель и Уокер часто проводили время вместе вне съемок, обсуждая не только работу, но и личную жизнь.

Вин Дизель неоднократно подчеркивал, насколько важным человеком был для него Пол. Он называл Уокера своим братом и лучшим другом. После трагической гибели Пола в 2013 году Дизель продолжал поддерживать семью друга.

Актеры, которых полюбили за их злодейские роли

В память о Поле Уокере Вин Дизель назвал свою дочь Полин, родившуюся в 2015 году.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.