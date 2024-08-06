Янковский рассказал о работе над сериалом «Преступление и наказание»

Во время недавнего выступления актёр Иван Янковский рассказал, что именно вдохновило его на воплощение образа Родиона Раскольникова в сериальной экранизации «Преступления и наказания».

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Актёр рассказал, что искал художника, который бы помог ему открыть внутренний мир Фёдора Достоевского через свои картины. Этим творцом оказался Эдвард Мунк. Ещё Янковский поведал, что идея экранизировать культовый роман Достоевского пришла во время съёмок финала «Топей».

Мы снимали финал сериала «Топи». И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича: «А не хотели бы вы снять «Преступление и наказание?» И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать.



Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится уже в 2024 году.