«Трейдер» и два брака: как живет Михаил Гаврилов-Третьяков

На Первом канале 5 августа начнется показ сериала «Трейдер», главную роль в котором сыграл Михаил Гаврилов-Третьяков. Как прославился артист, что известно о его личной жизни и творческих планах?

© Кадр из сериала «Слава»

Как прославился Михаил Гаврилов-Третьяков

Гаврилов-Третьяков родился 7 июля 1985 года в городе Тольятти, где прожил пять лет. После этого семья переехала в город Чусовой в Пермском крае. Какое-то время будущий артист жил у бабушки в Набережных Челнах, тогда же он посещал уроки игры на баяне и театральную студию.

После окончания девяти классов Гаврилов-Третьяков поступил в медицинский колледж, а затем продолжил учебу в Пермском политехническом университете. После того как Гаврилов-Третьяков три года отслужил в армии, он, имея на руках диплом инженера, отправился в Москву и поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где учился до 2012 года в мастерской Валентины Николаенко, знакомой большинству зрителей по роли в знаменитой комедии «Свадьба в Малиновке».

В 2009 году актера пригласили сыграть эпизодичную роль в сериале «Возьми меня с собой — 2». Дебют в кино оказался удачным, и вскоре Гаврилова позвали в «Кодекс чести». Немногим позже актера пригласили сняться в картинах «Здесь кто-то есть» и «Здесь кто-то есть: Искупление».

Первую всероссийскую известность Гаврилову-Третьякову принесла роль нападающего Евгения Царева в третьем сезоне сериала «Молодежка». Как заявлял Гаврилов в одном из интервью, персонаж получился крайне правдоподобным, поскольку судьба героя чем-то напоминала жизнь самого артиста.

Сейчас фильмография Гаврилова-Третьякова постоянно пополняется новыми отечественными фильмами и сериалами. Он сыграл в лентах «Пороги», «Универ. Новая общага», «С чего начинается Родина», «Год в Тоскане», «Охота», «Черная река», «Слава», «Степные волки», «Отец Матвей», «Ангел и демон», «Любит — не любит», «Артист», «Крепостная», «Отель „Элеон“», «Два сердца», «Журавль в небе», «Возвращение», «Плакучая ива», «Под прикрытием», «Гранд-4», «Жизнь под чужим солнцем», «Вампиры средней полосы» и других.

Что известно о личной жизни Михаила Гаврилова-Третьякова

Первой супругой Гаврилова-Третьякова стала однокурсница Анна Носатова. Роман вспыхнул после совместных съемок в фильме «Здесь кто-то есть», в котором они сыграли влюбленных. К моменту выхода второй части картины актеры регулярно общались вне камер.

Вскоре после премьеры «Здесь кто-то есть: Искупление» они отправились на совместный отдых в Доминикану. Вернувшись в Россию, артисты начали жить вместе. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Спустя почти 10 лет отношений пара подала на развод. Расставание оказалось непростым.

«Просто тяжело пережил развод, потому что лишился абсолютно всего. Это и квартира на Таганке, и все сбережения — на меня упали какие-то не мои долги. Словом, мы судились два года, и в итоге я начал жить с нуля... После всего произошедшего со мной я не уверен в том, что это мой ребенок. Поэтому в ближайшем будущем хочу сделать тест. Если подтвердится, что ребенок мой, то буду помогать, а если нет, то я заберу обратно все имущество, которое у меня забрали», — говорил Гаврилов-Третьяков.



В 2021 году актер женился во второй раз. Избранницей стала Валерия Третьякова, с которой он познакомился во время съемок сериала «Трейдер». Ради возлюбленной артист взял двойную фамилию. У пары пока нет детей, но вместе они воспитывают собаку Федю.

«В принципе, я нагулялся до 35 лет. После колоссальной ошибки с неудачным первым опытом меня развернуло на 180 градусов. До этого жил будто не свою жизнь, все куда-то бежал, спешил. Три года назад наконец нашел вторую половину, свою душу — мою чудесную Леру. Считаю это одной из главных побед в своей судьбе. Не случайно мы решили объединить два рода, соединив наши фамилии», — рассказал актер в беседе с WomanHit в прошлом году.



Строить семейное счастье пара отправилась в Чусовой. Известно, что у возлюбленных имеется свое жилье в Санкт-Петербурге.

Где сейчас Михаил Гаврилов-Третьяков

Гаврилов-Третьяков продолжает творческую деятельность. В 2024 году состоялась премьера сериала «Свет в окне» с участием актера. На этапе производства сейчас находятся спин-офф сериала «Молодежка. Студенты» и восьмой сезон многосерийного фильма «Ищейка», в которых играет Гаврилов-Третьяков.

Артист также не оставляет театральную сцену. Сейчас можно приобрести билет на постановку «Руслан и Людмила» с участием Гаврилова-Третьякова.