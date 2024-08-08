«Через год уже обгоним»: звезда «Слова пацана» предрек крах Голливуда

Российский кинематограф превзойдет Голливуд уже через год, считает актер Леон Кемстач. В беседе с Пятым каналом на премьере зарубежной ленты «Бордерлендс» он также признался, что хотел бы попробовать себя в кино, рассчитанном на мировой прокат.

© Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Думаю, это амбиции каждого актера. Конечно, хочется попробовать себя на всемирной публике. Голливуд — это все на самом деле очень круто. Но российское кино... Через год мы всех уже обгоним. Потому что вы сами знаете правила Голливуда. Они не совсем нравственные, — признался звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кемстач недавно отметил, что хотел бы развиваться еще и в музыкальной сфере и выступить на «Алых парусах», намекнув на приглашение на петербургский праздник выпускников. При этом Кемстач был бы счастлив провести свой выпускной в Северной столице.

Ранее голливудский актер Харрисон Форд на фестивале Comic-Con в Сан-Диего рассказал, что согласился на роль в киновселенной Marvel ради денег. Артист воплотит на экране Таддеуса Росса, известного как Красный Халк, сразу в двух кинокомиксах — «Первый мститель: О дивный новый мир» и «Громовержцы».