Раскрыто будущее карьеры Дэвида Линча на фоне слухов о неизлечимой болезни

Раскрыто будущее карьеры Дэвида Линча на фоне новостей о неизлечимом заболевании
Американский режиссер Дэвид Линч раскрыл планы на карьеру в кино на фоне новостей о том, что у него диагностировали эмфизему легких. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.
«Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал Линч.
Он также поблагодарил всех за заботу.
Ранее автор культового «Твин Пикса» сообщил о неизлечимой болезни.
«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — рассказал Линч.