Раскрыто будущее карьеры Дэвида Линча на фоне слухов о неизлечимой болезни

Американский режиссер Дэвид Линч раскрыл планы на карьеру в кино на фоне новостей о том, что у него диагностировали эмфизему легких. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

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«Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал Линч.

Он также поблагодарил всех за заботу.

Ранее автор культового «Твин Пикса» сообщил о неизлечимой болезни.