Сигурни Уивер сыграет мужскую роль

Сигурни Уивер впервые сыграет в театральной постановке. О том, что актриса воплотит на сцене роль мужского персонажа Просперо из шекспировской «Бури», сообщил театральный портал LWTheatres.

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В спектакле Уивер сыграет вместе с Томом Хиддлстоном и Хейли Этвелл, которые исполнят главные роли. Пьеса станет частью сезона шекспировских постановок труппы Джейми Ллойда в Королевском театре Друри-Лейн, старейшей из действующих сцен Великобритании. Премьера назначена на декабрь 2024 года.

Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер известна прежде всего ролью Эллен Рипли в культовой кинофраншизе «Чужой». За свою карьеру она трижды получала номинации на престижную премию Американской киноакадемии «Оскар». Ранее стало известно, что она отказалась участвовать в съемках новых частей «Чужого».