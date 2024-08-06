Роман с Гришаевой, слух об алкоголизме и сериалы: где сейчас Дмитрий Исаев

Актер Дмитрий Исаев был крайне популярен в 2000-х из-за роли в сериале «Бедная Настя». Как сейчас живет артист, что известно о его личной жизни и творческих планах?

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Как прославился Дмитрий Исаев

Дмитрий Исаев родился 23 января 1973 года в Ленинграде. До подросткового возраста он не знал отца, пока мать не призналась, что им является Владислав Стржельчик. Народный артист СССР помог сыну поступить в музыкальное училище, несмотря на то, что тот не обладал навыками игры на инструментах даже на начальном уровне. Посодействовал Стржельчик и переселению семьи в отдельную квартиру из коммуналки, в которой ютились Исаев и его мать.

В детстве Исаев увлекался легкой атлетикой и музыкой. Его дебют на сцене состоялся в 14 лет. Он появился на представлении в театре «Приют комедианта», в оркестре которого изначально работал скрипачом.

Хотя Исаев не планировал становиться актером, его взяла под свое крыло Ольга Волкова. Она едва ли не силком затащила будущего артиста на вступительные экзамены ЛГИТМиК. Он успешно прошел все этапы испытания, кроме последнего.

«Ректор задал вопрос, я стал отвечать, но он оборвал: „Вы все путаете. Вы недостойны обучаться в театральном институте“. Никого на последнем экзамене никогда не срезали, кроме меня. Был даже не расстроен — шокирован. Мне указали на мое место, и до сих пор я не знаю подоплеки», — вспоминал Исаев.

Провал разжег в абитуриенте запал, и со второй попытки он поступил в вуз. После окончания ЛГИТМиК Исаев пробовал работать в трех театрах, но денег это не приносило, поэтому ему приходилось подрабатывать тренером, массажистом, продавцом и грузчиком.

Кинокарьера артиста началась с эпизодов в лентах «Серебряная свадьба», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Волна популярности накрыла Исаева после съемок в сериале «Бедная Настя», где он предстал в амплуа цесаревича Александра. Съемки были сложными, приходилось работать по 20 часов. В итоге, как пишет StarHit, «возвращаясь с площадки в арендованную московскую квартиру, Исаев не находил другого способа снять стресс, кроме как выпить».

Впоследствии актер перебрался из Петербурга в Москву. Он вновь сыграл роль дворянина в фильме «Грехи отцов». Запомнились зрителям и игра Исаева в лентах «Возвращение блудного папы», «Квартет для двоих», «Война и мир» и других. Сейчас фильмография 51-летнего артиста насчитывает более 70 ролей.

Где сейчас Дмитрий Исаев

В 2023-м на экраны вышли две ленты с участием актера: «Слепой метод — 2» и «Пока все дома». В обеих Исаев исполнил главную роль. Сейчас на этапе производства с участием артиста находятся картины «Одесса», «Молодая» и «Слепой метод — 3».

Исаев продолжает играть в театре и участвует в антрепризных постановках. Сейчас он задействован в спектаклях «Осенний роман», «Севильский цирюльник», «Семейный переполох», «В поисках счастья», «Мастер и Маргарита», «Раскольникoff» и других.

«Сегодня актерство — это коммерческое занятие. Молодым людям, которые мечтают об актерской стезе, я советовал бы идти в кино. Там больше возможностей. Я вообще не считаю актерство профессией», — признавался актер в одном из давних интервью.

Что известно о личной жизни Дмитрия Исаева

Трижды актер заключал брак, но только в последнем обрел счастье. Первой женой Исаева была актриса петербургского театра «Аквариум» Ася Шибарова. У пары родились дочки-близняшки Полина и Софья. Исаев признавался, что первые годы отцовства ему дались непросто.

«90-е годы — развал кругом царил страшнейший! <...> Первые года четыре мы просто решали текущие проблемы: покупали близнецам молочные смеси коробками, доставали импортные каши и одежду. Спали с женой по очереди», — признавался артист.

Спустя несколько лет Исаев понял, что не справляется с функциями папы и мужа. В этой связи пара приняла решение о разводе. Сейчас дочери артиста занимаются реставрацией и разрабатывают дизайн.

Второй женой артиста стала балерина Инна Гинкевич, за плечами которой к моменту знакомства с актером было два брака. Кроме того, танцовщица воспитывала дочь Аниту. Несмотря на это, пара поженилась. Гинкевич рассказывала, что занималась имиджем супруга и помогла ему избавиться от пристрастия к алкоголю. Брак также разбился о быт.

Спустя полгода после развода Исаев уже начал новый роман. У него завязались отношения с подругой Гинкевич, танцовщицей Оксаной Рожок. Ситуацию экс-супруга восприняла как предательство. В 2014-м у Рожок и Исаева родился сын Алекс.

«Первая мысль, которая возникла: это же нам придется весь дом переделывать, детскую обустраивать. Сразу стало понятно, что пенсия откладывается. Однако с появлением сына я стал все больше времени уделять семье», — рассказывал Исаев.

Несколько лет назад супругам чудом удалось сохранить семью, ведь ходили слухи, что у Исаева, как писал StarHit, разгорелся роман с актрисой Нонной Гришаевой. В 2015-м журналисты засняли Исаева у отеля в Сочи с Нонной Гришаевой. Актеры целовались и гуляли.

Ситуация разрешилась без скандала. И муж Гришаевой Александр Нестеров, и Оксана Рожок ограничились объяснениями с супругами.