Глен Пауэлл и Дженна Ортега сыграют в секретном фильме Джей Джей Абрамса

Дженна Ортега и Глен Пауэлл ведут переговоры о съемках в новом, пока безымянном, фильме режиссера Джей Джей Абрамса («Стартрек: Возмездие», седьмой и девятый эпизоды кинофраншизы «Звездные войны»). Как сообщает Deadline, проект кинокомпании Warner Bros. и студии Bad Robot держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что Абрамс написал к нему сценарий и что фильм будет не о перемещениях во времени.

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И Дженна, и Глен сейчас одни из самых востребованных актеров. 21-летняя Ортега, получившая популярность после главной роли в сериале «Уэнсдей», сыграла в выходящих (или уже вышедших) в этом году самых разноплановых фильмах: скандальном психологическом триллере «Девушка Миллера», черной комедии Тима Бёртона «Битлджус 2», ромкоме «Зима, весна, лето или осень», картине Тайки Вайтити «Клара и солнце» в роли андроида и фильме студии А24 «Смерть единорога», - а в данный момент снимается во втором сезоне «Уэнсдей».

Пауэлл после съемок в блокбастере «Топ Ган: Мэверик» сыграл в криминальной комедии «Я не киллер», ромкоме «Кто угодно, кроме тебя» и экшне «Смерч 2». В его планах триллер «Хантингтон», драма «Монсанто» и ремейк фильма «Небеса могут подождать».