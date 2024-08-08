Семья Никулина оценила появление артиста в «Манюне» с помощью нейросети

В фильме «Манюня: Приключения в Москве» появился артист Юрий Никулин. Для ленты его воссоздали в нейросети. Многие зрители не оценили такой подход, а вот семья артиста осталась довольна.

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По словам внука Никулина, которого тоже зовут Юрий, семья видела исходный вариант ещё до выхода картины на экран, и одобрила появления культового артиста в ленте.

Ничего не поделать, всем не угодить. Что им можно сказать? Невозможно сделать 100-процентную схожесть. Итоговый результат – напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили – им понравилось.

Люди же раскритиковали созданного нейросетью Никулина. Они назвали такой метод аморальным и оскорбляющим актёра, который давно ушёл из жизни.