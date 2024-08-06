6 августа в Йоханнесбурге, ЮАР, скончалась актриса Конни Чиуме.

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Помимо прочего, она снялась в обеих частях марвеловского кинокомикса "Черная Пантера" (18+): во взявшей три "Оскара" ленте 2018 года и в получившем "Оскар" сиквеле 2022-го - с подзаголовком "Ваканда навсегда".

О смерти ветерана киноиндустрии Южной Африки во вторник сообщила семья актрисы. Чиуме умерла в госпитале. Подробности обещаны позже.

Конни Темвека Габисиле Чиуме родилась 5 июня 1952 года. До того, как в конце 1980-х заняться кино, работала учителем. Фильмография - более тридцати фильмов и сериалов. Последняя работа - вышедший этой весной триллер "Сердце охотника".