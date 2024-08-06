Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев

В возрасте 74 лет скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщает Мурманский областной театр кукол, где актер служил больше сорока лет.

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Александр Гусев родом из города Чапаевск Самарской области. В Мурманск он переехал после окончания Горьковского театрального училища.

В театре кукол артист играл как в детских спектаклях, так и в постановках для взрослых. Мурманские театралы помнят его по образам Герострата из спектакля "Забыть Герострата", Камергера в "Голом короле", Генри Хиггинса в "Пигмалионе", Создателя в "Божественной комедии".

Также Александр Гусев снимался в кино. Так, он сыграл главного технолога в драме "Морской узел" 2002 года. Также артист снялся в многосерийном боевике "Конвой PQ-17", где появился в образе майора НКВД.