Кейт Уинслет отказалась скрыть складки на животе на съемках фильма «Ли»

Актриса Кейт Уинслет рассказала о том, как на съемках фильма «Ли», ей предложили скрыть свои «складки на животе» и почему она отказалась это сделать.

© Kinobugle.ru

В интервью Harper’s Bazaar UK Уинслет рассказала, что в фильме была сцена, когда она одета в купальник. Один из членов съемочной группы предложил ей сесть ровнее, чтобы живот стал выглядеть более плоским.

«Чтобы не было видно моих складок на животе? Ни за что! Это было намеренно, понимаете?», – сказала Уинслет.

Фильм «Ли» рассказывает о жизни Ли Миллер, фотожурналиста, которая перешла от работы для британского Vogue к документированию фронтовых событий Второй мировой войны. Уинслет отметила, что она специально перестала заниматься спортом перед съемками, чтобы ее образ соответствовал реальной Ли Миллер.

«Это моя жизнь на моем лице, и это важно. Мне бы и в голову не пришло скрывать это», — добавила актриса.

Уинслет давно выступает за аутентичное изображение тела в медиа. Ещё в 2003 году она критиковала обложку журнала GQ, где ее внешность была изменена в Фотошопе. Она тогда публично заявила, что так не выглядит и не хочет такую внешность. В 2015 году она настояла на том, чтобы ее фотографии в рекламе Lancôme не подвергались фотошопу, подчеркнув, что она чувствует ответственность перед молодым поколением женщин.