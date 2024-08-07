Умер снявший "Убить дракона" Джордж Шенк

Скончался Джордж Шенк, американский продюсер, сценарист и режиссер, известный в первую очередь как один из создателей сериала "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS: Naval Criminal Investigative Service) - на счету Шенка более трехсот эпизодов важного процедурала.

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Шенк, сам служивший в ВМФ, занимался первыми пятнадцатью сезонами программы.

Шоураннер отошел в своем доме в Калифорнии на 83-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на семью продюсера и без деталей. Отмечено лишь, что скончался он "мирно".

Супруга продюсера, Вирджиния Шенк, с которой он прожил более полувека, умерла в прошлом году.

Джордж Шенк родился в Нью-Йорке в 1942 году. Он был сыном кино- и телепродюсера Обри Шенка и внучатым племянником легендарных Николаса и Джозефа Шенков, которые рулили MGM и 20th Century Fox в "золотой век" Голливуда, став одной из главных движущих сил отрасли на протяжении большей части первой половины ХХ века.

В бизнесе - с начала 1970-х, фильмография - несколько десятков проектов: "Дикий, дикий Запад", "Убить дракона" (это одна из версий "Семи самураев"), "Мир будущего", "Остров фантазий", "Белый ужас".