Над какими проектами сейчас работает Александр Петров

Александр Петров — один из самых востребованных актеров отечественного кино. Как складывается его личная жизнь и карьера?

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Где сейчас Александр Петров

В 2024-м вышли две картины с участием Петрова: «Сто лет тому вперед» и «Лед-3». Сейчас на этапе производства находятся ленты «Горыныч», «Василий», «Атыкуда?» и «Буратино».

Кроме того, в мае 2024 года онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам художественного фильма «Почтарь», действия которого происходят во времена Великой Отечественной войны — в 1942 году. Петров исполнит главную роль в ленте. Он воплотит на экране образ молодого почтальона с расстройством аутического спектра, которого все зовут Почтарь.

«После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл. Чистое творчество», — рассказывал Петров.

Артист также участвует в съемках рекламы. Режиссер Александр Велединский рассказал, что снимал актера в рекламе. В беседе с NEWS.ru он отметил, что, несмотря на дружбу с артистом, поработать вместе над фильмом им пока не удалось.

«Я дружу с Александром Петровым, хотя ни разу с ним не работал. Мы с ним в очень теплых отношениях. Он снимался у меня только в рекламе», — сказал кинематографист.

Кинопродюсер в недавнем интервью намекнул, что Петров капризный. Велединский считает, что, работая с ним, звезда фильма «Текст» не стал бы капризничать.

«Со мной, думаю, не стал бы капризничать. Отличный парень, мы ладим. Но поработать вместе пока не сложилось. Сейчас будут появляться еще талантливые молодые ребята. Каждый год выпускается много артистов. Но от стольких случайностей зависит актерская судьба, не только от таланта. Мне их даже жалко», — отметил Велединский.

Что известно о личной жизни Александра Петрова

В сентябре 2023 года стало известно, что Петров тайно женился. Избранницей Петрова стала девушка Виктория Антонова. Девушка далека от киноиндустрии и публичности.

Актер рассказал, что сделал предложение, когда пара находилась в загородном доме в Подмосковье. Петров сорвал веточку и скрутил ее в кольцо. В эфире шоу «ОК на связи» артист вспомнил, как сразу почувствовал, что нужно срочно ехать в загс.

В июле Петров поделился совместными снимками с супругой. В честь 23-летия возлюбленной артист набил татуировку на левой груди с именем жены. Актер признался Виктории в любви, подчеркнув, что всегда чувствует себя хорошо в ее компании.

«Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!» — написал Петров.

Пока артист не обзавелся детьми, однако имеет свое видение на воспитание ребенка. По его словам, многие отцы теряют связь со своими дочерьми в раннем возрасте, что значительно ухудшает их отношения. Петров подчеркнул, что мужчины не могут наладить контакт с детьми, если долгое время не общались с ними и не интересовались их делами.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — рассказывал Петров.

Вместе с тем Петров подчеркнул, что в подростковом возрасте девочкам очень нужна помощь отца. Актер уверен, что хороший отец должен оставаться другом своего ребенка в любом возрасте.