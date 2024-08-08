Как живет сейчас Эммануил Виторган

Народный артист России Эммануил Виторган известен благодаря ролям в лентах «Кортик», «Чародеи», «Бедная Настя». Как сейчас складывается карьера и жизнь актера, что его связывает с Украиной и Латвией?

Чем известен Виторган

Эммануил Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку, окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы артист служил в театрах Санкт-Петербурга и Москвы, пока не открыл «Культурный центр Эммануила Виторгана», где играет свой моноспектакль и проводит творческие вечера.

Широкую известность Виторгану принесли роли волшебника Коврова в фильме «Чародеи» и дона Фелипе в картине «Благочестивая Марта». Также он снимался в лентах «Когда святые маршируют», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Битва за Москву», «Бедная Настя», «Склифосовский», «День радио», «Сваты-5» и других.

Что известно о личной жизни Виторгана

Первый раз Эммануил Виторган женился в студенческие годы на однокурснице Тамаре Румянцевой. В этом браке родилась дочь Ксения, однако когда ей исполнилось пять лет, супруги развелись. Причиной расставания стала новая влюбленность актера в актрису Аллу Балтер.

«Я расстался с первой женой Тамарой, обидел ее, потому что в мою жизнь ворвалась огромная любовь к Аллочке. Но я старался сохранить нормальные отношения», — отметил актер.

Артисты официально оформили свои отношения, у них родился сын — ныне актер Максим Виторган. Эммануил Виторган был вместе со второй женой до ее смерти в 2000 году. Причиной кончины стала онкология.

На настоящий момент Виторган женат на Ирине Млодик. Она младше его на 23 года. В 2018 году у пары появилась дочь Этел, а еще спустя год — дочь Клара.

Что связывает Виторгана с Украиной

Родители Эммануила Виторгана родом из Одессы. Артист в интервью признавался, что ранее был частым гостем на Украине, где останавливался у родственников. По словам актера, ситуация изменилась в 2014 году. Он не хотел отказываться от поездок к близким, однако ему рекомендовали воздержаться от них.

«Мы делали попытки, но нас предупреждают каждый раз. Вроде бы сначала соглашаются, а потом предупреждают, что, пожалуй, лучше пока не надо», — рассказал артист.

Однако в 2020 и 2021 годах Виторгану удалось вновь побывать на Украине. В частности, он ездил в Киев и Одессу, где снимался в лентах «Сердце Риты» и «Странная любовь».

Что за скандал с Виторганом на фоне СВО

После начала спецоперации, в марте 2022 года, режиссер Никита Михалков в своей программе «Бессогон» адресовал «настоящим патриотам» песню «Не живи с нелюбимой страной» Андрея Куряева, которую сопроводил фотографиями эмигрировавших артистов, среди которых был снимок Эммануила Виторгана.

Актер после выпуска программы записал в ответ видеообращение, в котором объяснил, что уехал из России в Латвию из-за запланированного отдыха, но эмигрировать не собирался.

«Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий. Билеты были куплены задолго. А вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться», — пояснил Виторган.

По словам актера, поездка на отдых была запланирована еще в начале февраля и он не предполагал, что на следующий день после его отъезда начнется спецоперация. Виторган потребовал от редакторов программы «Бессогон» опровержения информации о нем. Как сообщила позднее супруга актера Ирина Млодик, Михалков лично извинился перед ними.

Чем сейчас занимается Виторган

Эммануил Виторган в 84 года продолжает выступать на сцене своего «Культурного центра Эммануила Виторгана». На 2024 год кинопремьер с ним не запланировано.

Виторган активно ведет социальные сети. Три дня назад в его аккаунте было размещено видео с младшими дочками, сделанное в Латвии.

«Юрмала, благодать», — гласит подпись к ролику.

Виторган никогда не делал публичных заявлений насчет спецоперации, но публиковал посты в поддержку Израиля. Актер рассказывал в программе «Ты не поверишь!», что его старший внук Даниил служит в израильской армии.