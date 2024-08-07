Что известно о проектах Павла Табакова

Отечественная аудитория любит Павла Табакова не только за принадлежность к актерской династии, но и за роли своенравных и притягательных мужчин. Как живет артист, что известно о его проектах и личной жизни?

Что Павел Табаков говорил об СВО

Вечером 24 февраля Табаков примкнул к знаменитостям, которые отрицательно восприняли решение о проведении российской спецоперации на Украине. Актер написал в своих соцсетях: «Нет войне». Впоследствии артист никак не комментировал свою позицию по СВО.

Артист также не критиковал уехавших коллег. Например, говоря о Ренате Литвиновой, с которой работал в постановках «Звезда вашего периода» и «Северный ветер», Табаков подчеркнул, что надеется на возвращение коллеги.

«Возможно, она вернется, мы продолжим играть — и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится», — сказал Табаков в 2022 году.

Также артист предположил, что Литвинова не возвращается из Франции в Россию из-за состояния здоровья. По словам Табакова, перелеты были запрещены актрисе врачами.

«Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать», — объяснил Табаков-младший.

Правда ли, что Табаков поссорился с Машковым

После смерти народного артиста СССР Олега Табакова его место в театре занял Владимир Машков, который был одним из любимых учеников актера. Однако СМИ сообщали, что у Табакова-младшего не сложились отношения с преемником отца.

«Я понимал, что уже не будет того театра. Я очень люблю „Табакерку“. Я хочу, чтобы она расцветала и шла вперед. Просто сейчас я смотрю на это всё со стороны. Посмотрим, что будет дальше», — рассказывал актер в беседе с журналистами.

В СМИ писали, что конфликт с Машковым разгорелся из-того, что преемник отца поставил Табакова перед выбором: либо театр, либо кино. Павел рассказывал, что сам написал заявление на увольнение.

«Там была не очень правильная политика. Должен был быть ввод меня в состав, но мне о нем никто не сказал. А я знал об этом, потому что всем остальным участникам спектакля сообщили заранее. И я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это все ввязываться. Ну зачем? Я немножко гордый. Сейчас я больше в кино», — объяснял Табаков-младший.

Мать наследника основателя «Табакерки» Марина Зудина рассказывала, что сына не уволили, а он сам написал заявление. По ее словам, Табакова-младшего «убрали изо всех спектаклей» и «в итоге он должен был прилетать со съемок ради одного эпизода».

Где сейчас Павел Табаков

Фильмография 29-летнего актера насчитывает 42 работы. В 2024 году на экраны вышел четвертый сезон сериала «Беспринципные», в котором Табаков сыграл главную роль. Сейчас на этапе производства находятся еще несколько работ с участием актера: «Момент истины, «Последний», «По любви», «Купцы и дети», «Блеф» и"Бархоппинг«.

Кроме того, Табаков продолжает выходить на театральную сцену. Сейчас он задействован в постановках «Стоики», «Модильяни» и «Безымянная звезда». Артист служит в театре МХТ им. Чехова.

«Я ушел сам. Я люблю „Табакерку“, но вектор его развития сегодня мне не очень близок. Марина Вячеславовна (Зудина, мать Павла Табакова. — NEWS.ru) же по-прежнему в „Табакерке“, она артистка труппы. А я служу в МХТ им. Чехова», — пояснил Табаков.

В октябре должен состояться концерт Павла Табакова и Оксаны Ивановой-Берг.

Как сложилась личная жизнь Павла Табакова

В 2020 году младший сын народного артиста стал отцом. Внебрачную дочь Мию ему подарила актриса Софья Синицына, с которой Табаков познакомился на съемках фильма. Рождение наследницы не скрепило союз: актер так и не женился на девушке.

Несмотря на это, молодые люди поддерживают теплые приятельские отношения. Например, в марте 2024 года Табаков вместе с Синицыной появились на премьере нового сезона сериала «Беспринципные».

Актер рассказывал, что помогает экс-возлюбленной финансово. Табаков не уклоняется от обязанностей отца и старается видеться с дочерью.

«Стараюсь почаще заезжать к ней. Миа ходит, говорит „папа“, „мама“, „дядя“. Мы с Соней не живем вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка, по-моему, убивает его психику», — поделился Табаков.

С 2021 года актеру приписывают роман с пиар-директором Ксенией Ермоленко. Официально они не комментировали свои отношения.