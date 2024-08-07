Почему отказался от званий: как живет Вениамин Смехов

Вениамин Смехов негативно высказывался в адрес России, однако продолжает жить и работать здесь. Какие последние новости об артисте?

Что Смехов говорил о России

В мае 2022 года Смехов вместе с уехавшими в Израиль коллегами принял участие в фестивале «СловоНово». Организаторы мероприятия сообщали, что заработанные на мероприятии деньги перечислят на помощь Украине.

В 2023 году артист дал интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Во время него Смехов заявил, что в России благоприятная обстановка для страха. По словам знаменитости, одна женщина, узнав о его планах прийти к Гордеевой, предостерегала его от этой встречи.

Почему Смехов отказался от званий

Вениамин Смехов отказался от звания народного артиста РФ, которое ему предлагали присвоить дважды. В первый раз, по словам артиста, он вспомнил позицию коллег Кирилла Лаврова и Михаила Ульянова, которая оказалась близка ему.

«Пришло время, когда меня вынуждали согласиться, потому что уже все молодые давно заслуженные и народные, а я нет. Но Ульянов и Лавров сказали: давайте от этих советских цацек откажемся. И перестали даже подписывать себя народными артистами. Мне это так понравилось», — рассказал Смехов.

Во второй раз с «важным человеком», который хотел сделать актера народным артистом в честь 70-летнего юбилея, общалась супруга Смехова. Жена объяснила, что присвоение почетного звания обидит легенду советского кино.

«Не надо мне. Экклезиаст замечательно сказал: доброе имя дороже звонкой масти. Высоцкому посмертно присвоили лауреата Госпремии. Пушкина посмертно признали», — подчеркивал Смехов.

Позже актер признавал, что ему звание не предлагали.

«Нам, [тогда еще] молодым, должны были дать звания. Представили к ним четыре-пять человек. Потом отобрали, потому что мы были рядом с режиссером Юрием Любимовым, а он тогда не угодил и попал в опалу. Затем снова хотели дать. А сейчас настало время, когда и не надо. Ведь если придет человек, которого вы не знаете, с заявлением „Я — народный артист Голопупкин“, вы вряд ли начнете к нему хорошо относиться. <...> Поэтому, когда люди с высокой высоты намекнули, причем не мне, а моей жене Галочке, что надо бы, она честно сказала: „Он с вами разговаривать не будет“», — говорил Смехов в 2016 году ИА «Галерея Чижова».

Где сейчас Вениамин Смехов

Несмотря на осуждение действий российских властей, Смехов продолжает жить и работать в России. В 2022 году актер снялся в мелодраме «Этерна: Часть первая». В январе 2024 года у него было запланировано несколько творческих вечеров в Москве.

83-летний актер продолжает выходить на сцену. В ближайшее время с его участием состоятся спектакли «Последнее лето» и «Али-Баба и сорок разбойников».

Как сложилась личная жизнь Вениамина Смехова

Первой женой Вениамина Смехова была редактор радио Алла Смехова. В браке с ней родились две дочери: Елена и Алика. Одна построила карьеру редактора и писателя, а другая пошла по стопам отца.

Второй женой Смехова стала журналистка Галина Аксенова. Актер начал отношения с ней еще будучи женатым.