Дженна Ортега прокомментировал отсутствие Перси Хайнс Уайта в «Уэнсдэй»

Дженна Ортега: зрители не заметят отсутствия Перси Хайнс Уайта, уволенного из «Уэнсдэй»
Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега заявила, что увольнение Перси Хайнс Уайта не скажется на зрителях, так как они этого вообще не заметят.
Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавьера Торпа, имел большое значение для сюжета. В конце первого сезона явно давалось понять, что этот персонаж будет нести важную функцию в будущем.
Ортега признала, что отсутствие Хайнс Уайта стало «странным поворотом», но без значительного влияния.
«Думаю, это как-то потеряется, так как мы вводим много новых персонажей», – сказала она Vanity Fair.
Актера в январе 2023 года обвинили в домогательствах, которые он категорически отверг. Тем не менее Netflix не стал задействовать Хайнс Уайта во втором сезоне, съемки которого уже идут в Ирландии.