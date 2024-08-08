Дженна Ортега прокомментировал отсутствие Перси Хайнс Уайта в «Уэнсдэй»

Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега заявила, что увольнение Перси Хайнс Уайта не скажется на зрителях, так как они этого вообще не заметят.

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Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавьера Торпа, имел большое значение для сюжета. В конце первого сезона явно давалось понять, что этот персонаж будет нести важную функцию в будущем.

Ортега признала, что отсутствие Хайнс Уайта стало «странным поворотом», но без значительного влияния.

«Думаю, это как-то потеряется, так как мы вводим много новых персонажей», – сказала она Vanity Fair.

Актера в январе 2023 года обвинили в домогательствах, которые он категорически отверг. Тем не менее Netflix не стал задействовать Хайнс Уайта во втором сезоне, съемки которого уже идут в Ирландии.