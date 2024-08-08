Профессор Икс никогда не рассматривался для добавления в «Дэдпула и Росомаху»

До выхода «Дэдпула и Росомахи» в Сети ходило множество слухов о том, какие персонажи появятся в ленте. Было много разговоров про появление Патрика Стюарта в роли Профессора Икс. На подобные слухи отреагировал режиссёр ленты Шон Леви.

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По его словам, появление Профессора Икс никогда не планировалось. Более того, Леви читал слухи о появлении Циклопа в исполнении Джеймса Марсдена, Холли Берри в роли Шторм и других актёров из фильмов про Людей Икс.

Никогда не обсуждалось. Никогда не рассматривалось.

Кстати, сам Стюарт в последний раз появлялся в образе Профессора Икс в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Там он сыграл альтернативную версию персонажа.

«Дэдпула и Росомаху» уже показывают в кинотеатрах России, но, конечно, неофициально.