Звезда «Слова пацана» рассказал, на что ему было трудно решиться

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Андрей Максимов, который сыграл роль Желтого, признался в беседе с «Вечерней Москвой», что ему было трудно сниматься в гробу. По его словам, он обсуждал эту тему с коллегой по проекту Иваном Янковским.

Мне было очень трудно на это решиться. Я очень долго думал, соглашаться на это или нет, даже советовался с друзьями, с Ваней Янковским мы на эту тему говорили. Но ключевым моментом для принятия этого решения стали слова Андрея Николаевича Першина, то есть Жоры Крыжовникова, который просто объяснил мне, зачем и почему это важно для данного проекта, — поделился он.

Некоторые актеры считают плохой приметой играть смерть персонажа, однако Максимов объяснил, почему она была необходима в сериале. Благодаря сцене смерти персонажа по прозвищу Желтый с участников преступного мира снимается романтизация, в которой часто обвиняли сериал. Он подчеркнул, что у людей, которые ведут такой преступный образ жизни, путь предрешен и предопределен.

И вот он, твой путь и конец твоего пути, который тебя обязательно ждет, — это плачущая безутешно мама и твои похороны, — добавил Максимов.

Ранее Андрей Максимов сообщил о расставании с супругой актрисой Софией Сливиной. Он уточнил, что они остаются в прекрасных отношениях и «умирают от любви» к общему сыну.